La exposición de Paolo Roversi en A Coruña sorprende al público: "La puesta en escena es increíble"

A pesar del calor y el sol que reinan este sábado en A Coruña, algunos coruñeses y turistas se están animando a visitar 'Doubts' la exposición de Paolo Roversi en la ciudad en su día de estreno. Desde que la Fundación Marta Ortega abrió sus puertas, se ha dejado ver algún que otro curioso con ganas de descubrir la obra del fotógrafo italiano.

"La verdad es que hemos entrado con un poco de prisa a verla, pero nos ha gustado mucho. Vamos a volver a verla con más calma", comentaba Elena, una joven de Valladolid que reside en A Coruña y que acudió esta mañana con un amigo. "La puesta en escena es increíble", añadía. "A mí me ha gustado mucho, repetiría", coincide su amigo.

Impresión parecida la de Patricia, que esta mañana se acercaba junto a sus hijos a conocer la nueva exposición, aunque confiesa que tiene que volver a visitarla con más calma. "De primeras creo que me gusta más que la anterior. Juegan con las luces y hay salas que contrastan la luz con la oscuridad. Está muy bien", reconoce.

A Belén y Violeta de Ourense les coincidió la apertura de la exposición con una visita a la ciudad. "Nos ha gustado mucho", coinciden las dos amigas. No es la primera vez que acuden a una de ellas, pues vinieron a ver la de Annie Leibovitz. "Esta vez nos gusta mucho como juegan con la escenografía y las luces", señalan.

Miriam y Chus, vinieron esta mañana desde Santiago y aprovecharon para hacer una visita rápida al muelle de Batería. "Tenemos que volver a verla con más calma, pero la verdad es que nos gustó más la de Annie Leibovitz", dicen. Chus explica que echa de menos alguna referencia a Galicia o a A Coruña en las exposiciones de la Fundación: "Podría hacerse tanto en A Coruña como en Italia".

Disponible hasta el 20 de septiembre

Doubts es la segunda gran exposición de verano organizada por la Fundación MOP tras la dedicada al fotógrafo británico David Bailey el pasado año.

En esta ocasión, el protagonista no es otro que Paolo Roversi conocido por disparar sus retratos realizados con película instantánea y por colaborar con revistas como Vogue América, Vogue Italia, W o Vanity Fair, así como marcas de moda como Dior, Cerruti, Yves Saint Laurent, Valentino o Alberta Ferretti. Por el ojo de su cámara han pasado figuras influyentes como Kate Middleton, Kristen Stewart y Emma Watson.

En esta muestra el fotógrafo convierte la nave del Centro MOP en un itinerario formado por nueve secciones interconectadas: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading. En cada una de ellas se explora una dimensión diferente de su trabajo y, en conjunto, ofrece una visión completa de su lenguaje visual y de su maestría técnica. Por ejemplo, una sala oscura con las fotos iluminadas que juega con una técnica japonesa y existe una sala especial que contiene fotografías tomadas por Paolo en un fotomatón en París.