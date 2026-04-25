A Coruña celebra 30 años de la Fundación Luis Seoane con obras inéditas del artista

A Coruña celebra este 2026 los 30 años desde la creación de la Fundación Luis Seoane y lo hace con una exposición especial con 38 obras inéditas del artista. Bajo el título Seoane reencontrado. Óleos 1945-1977, la muestra se podrá ver desde el 14 de mayo y durante un año con más de medio centenar de piezas en exposición.

La exposición invita a conocer al artista a través de una selección de piezas que recorren su amplio lenguaje pictórico y su trabajo artístico.

Las primeras obras datan de los años 40 con piezas como O ermitán (1945), Cabeza de campesiño (1946), O sombreiro verde (1948), Pensando na beira do mar (1948) o Falando (1948). En esta época Seoane optaba por una gama cromática de grises y marrones que combinaba con tonos rosas, amarillos, verdes o azules suaves con una técnica de pincelada espesa.

Ya en los años 50 se ve un cambio en su estilo. De entonces data Pelando papas (1950) con una perspectiva más simple, un color más intenso y un trazo que utiliza para organizar los elementos dentro del lienzo.

Durante los 15 años siguientes, Seoane desarrolló su lenguaje pictórico sintético, sin volumen y con grandes masas de color y segmentos gráficos como protagonistas, muestra de su trabajo como muralista. De esta etapa es Muller levando unha gran cesta, A discusión y Cabeza con canasto, todas de 1958, o Figura, de 1964 e inédita hasta el momento.

El recorrido de la exposición sigue la cronología de las obras para mostrar la evolución del artista. Algunas de las piezas que también se podrán observar son Cabeza, un óleo de 1963 inédito de la Fundación y Cabeza de perfil, del mismo año y que ya se vio una muestra en 2015.

Además, en la muestra, otras obras más experimentales como Cargando cun bulto, Figura con fondo vermello (1959), Xogo con espátula (1962) o Abstracción I (1962), todos ellos clave en su carrera artística en la que fue pintor, grabador, editor y muralista.

Él mismo definía su obra como "plana, de fortes contrastes de cor e cun grafismo espontáneo que se lle superpón. (...) Non trato de facer unha pintura lavada, senon de fuxir de calquera clase de texturas que distraigan a intensidade do ton plano".

La exposición permitirá conocer también la biografía de Seoane con el retrato de Alfredo Cáceres, marido de la escritora uruguaya Esther de Cáceres, amigos de Luis y Maruja o el homenaje del artista a cuatro estrellas del cine mudo en 1970. La muestra también cuenta con Figura de interior (1950) que se pudo ver en la inauguración de la sede definitiva de la Fundación y que ahora vuelve a la sala principal de exposiciones.