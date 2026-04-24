Últimos días para visitar en A Coruña la exposición de Annie Leibovitz de la fundación de Marta Ortega

La exposición Wonderland, de la fotógrafa Annie Leibovitz, entra en su recta final en A Coruña. La muestra impulsada por la fundación de Marta Ortega podrá visitarse en el Centro MOP, situado en el Muelle de Batería, solo durante una semana más, ya que clausurará sus puertas el próximo 1 de mayo.

Inaugurada en noviembre de 2025, la exposición ofrece un recorrido completo por el universo creativo de Leibovitz, una de las fotógrafas más influyentes de las últimas décadas. El itinerario arranca con sus inicios, marcados por sus icónicos retratos para la revista Rolling Stone, donde capturó a figuras como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards, consolidando una mirada íntima y reconocible.

A lo largo del recorrido, Wonderland explora su evolución artística a través de distintos ámbitos como el cine, la música, el deporte, la política y el arte, culminando con una destacada selección de fotografía de moda. Esta última sección, en gran parte inédita para el público, constituye uno de los grandes atractivos de la muestra.

Gran exposición en verano

Tras el cierre de esta exposición, la Fundación Marta Ortega reabrirá sus puertas el 13 de mayo con Future Stories, una muestra colectiva de jóvenes fotógrafos gallegos. Posteriormente, el 20 de junio, llegará Doubts, de Paolo Roversi, considerada la gran exposición del verano de 2026.

Esta última exposición fue anunciada hace apenas unos días. Se trata de la primera vez que la fundación de Marta Ortega hace una gran exposición en verano. Hasta ahora había hecho una exposición entre finales de noviembre y la mitad de la primavera.

La exposición combinará algunas de las imágenes más icónicas de Roversi con otras inéditas, en un recorrido que busca acercar al público a su universo creativo y a su influencia en el lenguaje de la fotografía de moda contemporánea. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el autor ha desarrollado un estilo propio caracterizado por el uso de la luz, la sombra y la experimentación técnica.