A Coruña tendrá una gran exposición de la fundación de Marta Ortega este verano dedicada a Paolo Roversi

La primera gran exposición de verano de la Fundación MOP durará del 20 de junio al 20 de septiembre. “He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición”, declara Marta Ortega.

La Fundación MOP ha anunciado que el fotógrafo italiano Paolo Roversi será el protagonista de su primera gran exposición de verano en 2026. La muestra, titulada Doubts, podrá visitarse en A Coruña entre el 20 de junio y el 20 de septiembre en el Centro MOP.

Se trata de la primera vez que la fundación de Marta Ortega hace una gran exposición en verano. Hasta ahora había hecho una exposición entre finales de noviembre y la mitad de la primavera. Este año habrá "Future Stories" del 13 de mayo al 3 de junio, y una gran muestra dedicada a Paolo Roversi coincidiendo casi exactamente con la estación estival.

La exposición combinará algunas de las imágenes más icónicas de Roversi con otras inéditas, en un recorrido que busca acercar al público a su universo creativo y a su influencia en el lenguaje de la fotografía de moda contemporánea. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el autor ha desarrollado un estilo propio caracterizado por el uso de la luz, la sombra y la experimentación técnica.

La presidenta de la fundación, Marta Ortega Pérez, destacó la relevancia de esta cita cultural: “He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición”.

La imagen principal de la exposición dedicada a Paolo Roversi Fundación MOP

Considerado uno de los grandes referentes de la fotografía de estudio, Roversi entiende este espacio como un lugar de creación y encuentro. Su proceso creativo, marcado por la incertidumbre y la experimentación, concede un papel clave a lo inesperado. “Siempre que mi trabajo ha evolucionado, lo ha hecho a raíz de un accidente”, ha señalado en distintas ocasiones.

Bajo el título Doubts, el fotógrafo propone una reflexión sobre el valor de la duda como motor creativo. La exposición se articulará en diferentes secciones —Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading— que transformarán la nave del Centro MOP en un recorrido inmersivo por su estética, donde la belleza se construye desde el silencio, las sombras y los espacios intermedios.

Future Stories del 13 de mayo al 3 de junio

Antes de la inauguración de esta gran muestra, el Centro MOP acogerá una nueva edición de Future Stories, la exposición colectiva anual dedicada a jóvenes fotógrafos gallegos. La cita tendrá lugar entre el 13 de mayo y el 3 de junio en el Silo del recinto.

En esta tercera edición participarán cuatro creadores becados en 2025 por la Fundación MOP, quienes completaron su formación en la Fondazione Sozzani. Durante su estancia en Italia desarrollaron los proyectos que ahora presentarán en A Coruña, dentro de una iniciativa que busca impulsar el talento emergente en el ámbito de la fotografía de moda.