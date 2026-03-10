A Coruña acoge una muestra gratuita con obras de seis artistas contemporáneas

Outras historias posibles es el enfoque de una nueva mirada sobre el trabajo de seis artistas nacidas a finales de los 50 y principios de los 60: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré. También es el título de la exposición que se puede visitar gratuitamente desde hoy y hasta el 30 de mayo en la sede de Afundación de A Coruña, tras su paso por Santiago o Pontevedra.

La muestra, comisariada por Susana Cendán, ofrece un nuevo punto de vista más diverso sobre el arte contemporáneo gallego revisitando las obras de estas artistas de A Coruña, Vigo, Memphis y Pontevedra.

Todas ellas destacaron en la década de los 80 con una obra que la exposición visita de nuevo en el presente poniendo en valor el contexto cultural, social y personal en el que se realizaron. "O que pretendemos é analizar e cuestionar tamén os relatos históricos e, sobre todo, cuestionar os que tiveron relación co traballo destas artistas, non para relelos, senón para facer unha mirada máis ampla e completa", apuntó la comisaria durante la inauguración, que también señaló la importancia de contar con referentes femeninos.

El papel de la mujer pero también la visión de estas mujeres sobre la sociedad de su época y la cotidianidad son algunos de los temas centrales que se pueden observar en la sala, donde se recogen 50 piezas y 40 documentos, desde pinturas hasta esculturas, xilografías o dibujos.

"Cando analicei os textos que se escribieron no seu momento", contó Cendán, "moitas das críticas facían alusións á parte formal, que é moi importante, pero insuficiente para completar o relato do que realmente son as súas vidas, as nosas vidas, porque a vida privada, a familiar, as emocións constitúen o que somos e o que son elas".

En el acto también intervino la artista Blanca Silva, que quiso tener unas palabras de agradecimiento para Xulio López Valcárcel y para Salvador Corroto. También para su hermano mayor, Luis Silva, "que foi a primeira persoa que a finais dos 70 animoume moitísimo e sempre estivo ao meu lado. Foi o primeiro que viu talento nos meus traballos, supoño".

Sus obras, junto a las de Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval y Laura Terré, algunas de ellas también presentes en el acto, se pueden observar en una sala del edificio de Afundación junto a piezas audiovisuales en las que las propias artistas explican el origen de sus obras y los aspectos que influyeron en sus trayectorias.

En la inauguración también intervino el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, quien, citando a Virginia Woolf, recordó que "durante la mayor parte de la historia, Anónima era una mujer".

"No permitamos que la historia sea un inventario de ausencias ni que anónimo vuelva a ser una voz silenciada", reiteró.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, José López Campos, subrayó la importancia de una exposición que "procura enriquecer o relato da nosa historia da arte outorgando unha maior visibilidade a creadoras galegas ou conectadas a Galicia" en un proyecto que "quere celebrar a diversidade conceptual e estética como exemplo da riqueza da produción artística galega nas últimas décadas do século XX".

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas y los sábados y festivos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.