Padrón (A Coruña) celebra una década de su Exposición de la Camelia y del Bonsái Concello de Padrón

El Convento do Carme de Padrón acogerá el fin de semana del 21 al 22 de marzo la Exposición da Camelia e do Bonsái, un evento que llega a su décimo aniversario consolidado como una de las citas más destacadas del calendario floral gallego.

En esta edición tan especial la muestra, organizada por el Concello de Padrón con la dirección de José Freire, contará con 70 expositores, atrayendo un año más a aficionados y expertos de toda Galicia.

La apertura de la exposición será el sábado 21 de marzo, a partir de las 9:30 horas, con la colocación de las flores por parte de los participantes.

La inauguración oficial está prevista para las 13:00 horas, momento en el que se celebrará un homenaje al gran coleccionista Ramón Abalo, el aficionado de Oín que cultiva más de 700 especies en su jardín familiar, un patrimonio natural único en el municipio de Rois.

Las personas que se acerquen al Convento do Carmen a lo largo del fin de semana podrán disfrutar de un amplio programa de actividades con talleres gratuitos para todos los públicos.

Por ejemplo, el sábado 21 la exposición incluirá tres talleres: uno de iniciación a la técnica de pintura tradicional japonesa Sumi-e impartido por Mar de la Corte, con sesiones a las 17:30 y 18:30 horas e inscripción previa; otro de conversaciones vegetales artesanales a cargo de Carmen Freice Cruces, a las 18:30 horas; y un tercero debonsái que se celebrará durante toda la jornada y estará impartido por la Asociación Cultural Bonsái A Estrada.

El domingo 22 la programación continuará con novedades como el Escape Room A dama das Camelias, a partir de las 11:00 horas para niñas y niños de 8 a 14 años y para la que es necesario inscribirse con antelación. Una visita guiada a la muestra a cargo de José Freire, a las 12:30 horas; y un taller de poda y cuidado de frutales, a las 16:30 horas impartido por el ingeniero Alfonso Touceda, completan un evento que cerrará sus puertas a las 19:00 horas.

A lo largo de las dos jornadas, los amantes de la naturaleza y del arte floral que se acerquen a la exposición también podrán visitar las dos exposiciones permanentes que acogerá el Convento do Carme: la muestra de pintura en acuarela Sumi-e A sutileza da auga e do xesto; de la academia artística Mar de la Corta, y el de pintura Do estudo á luz, en la que 40 alumnos del centro arosano expondrán sus obras.

Premio a las mejores camelias de Galicia

Como ya es tradición, el certamen entregará diversos reconocimientos a los expositores participantes, incluyendo los premios Amigos da Camelia de Padrón, que distinguirán los mejores lotes de flores en distintas categorías, y el premio Orixe Galega a flor individual más hermosa de origen gallego.