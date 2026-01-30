El Aquarium Finisterrae de A Coruña acoge una muestra para reflexionar sobre el cambio climático

El Aquarium Finisterrae de A Coruña acoge hasta el 30 de junio a exposición fotográfica Antropoceno, de Fernando Moleres. El Antropoceno es la nueva época geológica que la humanidad creó alterando el clima, la geología y el ecosistema planetario.

Las causas de esta alteración son el modelo de producción de energía a partir de los combustibles fósiles y el excesivo consumo de recursos de una población que no deja de crecer. Algo que ha provocado alteraciones en el clima, en el ciclo del agua, la destrucción de ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos, el deshielo de la criosfera y el incremento del nivel del mar.

La solución, explican los promotores de la exposición, está en utilizar fuentes de energía renovables y no contaminantes, y en el uso responsable de los recursos naturales. Ignorar los riesgos puede resultar extremadamente costoso.

50 imágenes, diferentes escenarios

La muestra, que se presentó en la sala Isabel Castelo, busca fomentar la sensibilización social hacia la crisis ambiental que estamos viviendo. La exposición contiene 50 imágenes que recorren las balsas de decantación de la mina de Riotinto (Huelva), con lodos anaranjados repletos de sustancias tóxicas, y la central eléctrica de carbón de Belhatów (Polonia), la más grande y contaminante de Europa.

Las fotos también reflejan a los refugiados climáticos asentados en los suburbios de Accra (Ghana); el parque fotovoltaico Núñez de Balboa(Badajoz), el mayor de Europa; la planta termosolar de Cerro Dominador (Chile), la más grande de América; la basura electrónica enviada ilegalmente a Ghana para evitar costes de reciclaje; o el glaciar Birch, que colapsó y sepultó el pueblo de Blatten, en Suiza.

La exposición, además, refleja escenarios más próximos, como la de un grupo de mujeres en labores de limpieza en la costa de Fisterra tras el vertido del petrolero Prestige, de los incendios en Galicia durante el verano de 2025, o de las mariscadoras de las Rías Baixas, una actividad que sigue un plan de competitividad y sostenibilidad.

Los centros escolares del Concello da Coruña podrán hacer visitas grupales gratuitas, mientras que los de fuera de la ciudad podrán solicitarlas durante el mes de febrero. Los centros miembros de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias también tendrán acceso sin coste.