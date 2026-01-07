Últimos días para visitar en A Coruña la exposición gratuita sobre Álvarez de Sotomayor

La exposición Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) llega este domingo a su fin en A Coruña. Comisariada por el jefe de Pintura del Siglo XIX del Museo del Prado, el doctor Javier Barón, esta muestra sobre el pintor gallego se puede visitar de forma gratuita en la Fundación Barrié.

La muestra se estructura según un recorrido cronológico de las distintas etapas de la producción artística de Sotomayor: la primera, la más diversa en sus planteamientos y sus temas; los cuadros realizados en Chile desde 1908; el triunfo de los temas de costumbres y del retrato elegante en la segunda década del siglo; la profundización en ambos temas en la tercera; y la evolución de ambos motivos en los años treinta y después de la Guerra Civil española.

La exposición, además, es un claro ejemplo de las dos grandes temáticas en la obra de Álvarez de Sotomayor: los retratos y los cuadros de costumbres.

Respecto a los retratos, destacan los de La reina Victoria Eugenia (1924-1925) o el de Alfonso XIII (1905), con un estilo en el que "tiene desenvoltura y una difícil facilidad propia de grandes pintores de la tradición española como Velázquez o la elegancia de maestros flamencos y británicos".

Los cuadros costumbristas como Comida de boda en Bergantiños (1916-1917) o Pescadoras de la Mariña (1920-1924), por otro lado, fueron representados en Galicia,

Estos temas de costumbres y retratos "elegantes" son en los que el pintor profundizó con el avance del siglo XX, manteniéndolos después de la Guerra Civil. Con ellos conviven otros como los asuntos mitológicos, las visiones de figuras femeninas solitarias y el paisaje.

Horarios de la muestra

La exposición da la bienvenida al visitante con un autorretrato del propio Álvarez de Sotomayor, en un formato "horizontal y particular que indica la personalidad del propio artista y deja ver ya un filo de luz que está presente en otros de sus cuadros".

Una forma de adentrarse desde el primer instante en el mundo del que fuera subdirector (1918-1922) y director (1922-1931 y 1939-1960) del Museo del Prado. Nacido en Ferrol en 1875, Álvarez de Sotomayor llegaría a ser miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Esta exquisita exposición sobre su obra puede visitarse en la Fundación Barrié de forma gratuita hasta el domingo. El horario de apertura es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Esta selección de obras supone una continuación del catálogo publicado por la propia Fundación Barrié hace ya 20 años con el objetivo de acercar al público a este artista; una meta que también se marca esta muestra.