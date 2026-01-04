La muestra 'Castelao. Mirar por Galicia' supera las 34.000 visitas en Santiago

La exposición Castelao. Mirar por Galicia que se puede visitar en la Cidade da Cultura hasta el 11 de enero supera ya las 34.000 visitas. La muestra de arte digital, organizada por la Xunta de Galicia y la Fundación Castelao, supone la experiencia tecnológico-cultural más avanzada hasta el momento en torno a esta figura.

La instalación recorre la trayectoria personal, literaria, artística y política de Castelao utilizando inteligencia artificial, realidad virtual o videomapping.

Enmarcada en la programación del Ano Castelao, celebrado en el 2025, la exposición muestra fotografías históricas y recrea la imagen y la voz del artista, a partir del único registro sonoro que se conserva, grabado en Argentina en 1941.

Castelao. Mirar por Galicia cuenta, tal y como informa la Xunta en un comunicado, con la dirección artística de Carlos Seijo, cofundador del estudio gallego Maxina y responsable de las animaciones y producción digital de esta propuesta, y con la asesoría histórica del presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, considerado uno de los mayores especialistas en la biografía, obra y aportaciones del intelectual de Rianxo.

Será precisamente Seixas Seoane el encargado de conducir una conferencia y visita especial a la exposición que el Museo Centro Gaiás programa el próximo sábado 10 de enero, como colofón a este proyecto de arte digital inaugurado el pasado mes de junio. La información sobre esta actividad, que contará con entrada gratuita previa reserva de plaza, se publicará en los próximos días en la web de la Cidade da Cultura de Galicia.

Historiador gallego nacido en Arzúa en 1960, Seixas Seoane ha sido comisario de diversas exposiciones dedicadas a Castelao, entre ellas Castelao magistral en la Cidade da Cultura, así como responsable de la catalogación de su obra artística entre 2008 y 2009.

Paralelamente, esta exposición ha incorporado medidas para ser más accesible con contenidos en lengua de signos y bucle magnético (disponible en el mostrador de acceso del Museo Centro Gaiás) hasta textos en formato de lectura fácil.