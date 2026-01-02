El Museo Gaiás de Santiago despide el Año Castelao con una exposición de mujeres Xunta de Galicia

Durante el 2025 se ha celebrado el Año Castelao, conmemorando el 75 aniversario de la muerte de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, uno de los artistas, escritores, políticos e intelectuales más importantes de la historia contemporánea gallega. A lo largo del año se han celebrado diversas actividades, exposiciones o talleres para homenajear su figura y la Biblioteca de Galicia, en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, será el destino final para esta conmemoración.

En concreto, este espacio acogerá durante este mes de enero una exposición de dedicada a las mujeres que acompañaron al intelectual de Rianxo, una iniciativa que organiza la Xunta de Galicia para concluir el año dedicado al artista.

Se trata de una muestra que pretende acercar una visión sobre el personaje a través de personas que lo acompañaron en su devenir artístico, político y personal.

De este modo, abarca desde personas de su círculo familiar más próximo hasta la reconocida artista Maruxa Villanueva o María Docampo, que fue su traductora en Nueva York.

La muestra comienza explorando la presencia de la madre, Joaquina Castelao, a través de fotos familiares que se complementan con documentos de la infancia de Daniel y dibujos que representan la influencia materna.

La segunda vitrina abarca a Virxinia Pereira, mujer y compañera inseparable del artista hasta su muerte, centrándose en la dimensión más íntima de Castelao.

La tercera pone el foco en su hermana Teresa, encargada de conservar su memoria y hacer frente a las vicisitudes legales que afectaron a los derechos de autor de su obra.

Una supuesta informante de la CIA

La exposición, comisariada por el técnico de la Biblioteca de Galicia, Fernando Racamán Solla, también recupera la trayectoria de María Docampo, quien ejerció como traductora de Castelao durante su estancia en Nueva York en 1938.

Diversas fuentes académicas apuntan a la posibilidad de que Docampo actuase como informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en el contexto del seguimiento de la actividad política de Castelao por parte de las autoridades norteamericanas.

La artista que llevó a las tablas a Castelao

La última vitrina de la muestra está dedicada a Maruxa Villanueva, una reconocida artista que trabajó arduamente en el exilio para ensalzar la cultura gallega.

Durante su estancia en Buenos Aires, trabó amistad con Castelao y llevó a los escenarios su obra Os vellos non deben namorarse. Al regresar a Galicia, a pesar de las dificultades, continuó ejerciendo su labor cultural, centrando buena parte de su trabajo en torno a Rosalía de Castro y colaborando activamente en la Casa Museo de la escritora.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Castelao y, de forma póstuma, el premio María Casares de teatro.

La exposición, abierta hasta finales de enero, está conformada por una treintena de fotografías, dibujos, libros y recortes de prensa procedentes de los fondos de la Biblioteca de Galicia.