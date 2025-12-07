Reencuentro familiar en la muestra de Sotomayor en A Coruña: "Es emocionante encontrarme con mi abuela"

Memé Cerdeiras y María José Uria junto al retrato de su abuela y madre, Mercedes Roel, realizado por Álvarez de Sotomayor. Carmen G. Mariñas

La planta inferior de la Fundación Barrié acoge estos días una exposición especial. Se trata de Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960), una muestra gratuita sobre el pintor gallego comisariada por el Museo del Prado. Entre los pasillos se pueden observar obras como un retrato de Alfonso XIII o Comida de Boda en Bergantiños, pero cuando Memé Cerdeiras realizó una visita guiada y vio uno de los últimos cuadros colgados exclamó: "¡Esa es mi abuela!".

La actual directora de la biblioteca de Durán Loriga resulta ser la nieta de la retratada en La Plegaria. Junto a su madre, María José Uria, ambas relatan desde la sede de la Fundación Barrié la historia detrás del cuadro pintado por uno de los artistas más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX.

Mercedes Roel, la protagonista de este cuadro, era una joven de Guísamo que en los años 30 venía a la ciudad de A Coruña a trabajar.

"Tenía poco más de 20 años", cuenta su hija María José, narrando cómo el pintor vio a su madre en la calle Real coruñesa y no dudó en escogerla para hacer de modelo para uno de los cuadros que pintaba para recaudar fondos para la causa franquista.

Álvarez de Sotomayor era ya un pintor consolidado —en 1906 fue galardonado con la medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid— y tan solo un año después de realizar esta obra, en 1939, sería nombrado alcalde de la ciudad y de nuevo director del Museo del Prado, un cargo que ostentó de 1921 a 1931 y hasta 1960.

En su trayectoria, el gallego ya había superado sus años de formación y sus aproximaciones a la pintura mitológica y costumbrista. A finales de los años 30, Sotomayor se interesó por la representación de jóvenes damas como modelos para realizar cuadros ambientados en ciudades antiguas como Berna, Santiago o A Coruña. Es el caso de Mercedes Roel como La Plegaria, con una pintura que se ambientó en la iglesia de San Jorge representando una evocación piadosa a través de vestidos negros y un velo o mantilla.

María José Uria observa el cuadro de La Plegaria de Álvarez de Sotomayor, donde su madre Mercedes Roel fue la retratada. Carmen G. Mariñas

"Un día paró a mi madre y le dijo 'Mire, soy Álvarez de Sotomayor y soy pintor'. Ella estaba todavía soltera, así que tuvo que pedirle permiso a mi abuela. Fue él quien le cedió el traje", cuenta María José.

El cuadro acabó expuesto posteriormente en Inglaterra, donde ganó un reconocimiento y poco después se le perdió el rastro.

Viaje transatlátnico en busca de La Plegaria

Los años pasaron y Mercedes se casó con Joaquín Uria, un coruñés acaudalado gracias a los negocios familiares con el cacao. La familia vivía en Linares Rivas cuando el padre dio de nuevo con una pista sobre el paradero de La Plegaria. María José recuerda que "se enteró de que el retrato de mi madre estaba en Buenos Aires porque lo había comprado un señor en Londres". Sin tiempo que perder, los Uria se mudaron a Argentina en busca de la pintura.

"A mí y a mis hermanas nos escolarizaron allí", cuenta ahora, al tiempo que explica que sus padres viajaron por distintas ciudades del país mientras seguían intentando dar con el cuadro. Era principios de los años 50.

Finalmente, Joaquín Uria localizó al comprador, al que le ofreció una cantidad de dinero para hacerse con él tras explicarle que la retratada era su mujer. Sin embargo, la venta no se produjo, pero sí se realizaron unas réplicas del mismo que luego quedaron en la familia. "Era un hombre que nunca dejó de querer a su mujer. Tenían un amor muy profundo", añade.

'La Plegaria' en la exposición Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) de la Fundación Barrié. Carmen G. Mariñas

Pasarían casi 40 años para que el cuadro regresase a España. A finales de los 90, María José estaba de viaje en Madrid cuando recibió una llamada de su hija Memé. "Ella estaba viendo la televisión y me dijo: '¡Mamá, apareció el cuadro de la abuela!'. Se me cayó el teléfono en ese momento".

Memé explica que la obra había vuelto a A Coruña para la Exposición Antológica de Fernando Álvarez de Sotomayor que se organizó en el Museo de Bellas Artes en 1998. Ahora, el cuadro es propiedad de la Fundación Barrié, pero ni la familia ni la entidad saben con certeza quién lo compró para traerlo de vuelta a la ciudad donde fue pintado.

Tras la exposición, La Plegaria estuvo colgada del despacho de Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, y fue ahí mismo donde María José junto a algunos familiares lo pudieron ver en persona.

"Yo pensaba que estaría guardado en un almacén, pero lo tenía en su despacho porque, al parecer, verlo le invitaba mucho a rezar", cuenta.

Casi 25 años después, la familia, acostumbrada a ver en sus casas las réplicas de La Plegaria, se ha reencontrado con el original en la Fundación Barrié. Situándose una vez más frente al cuadro, María José susurra ante él: "Esa es mamá".

Aquella Mercedes Roel sigue inmortalizada en el cuadro de Sotomayor, pero también en el nombre de su nieta. Aunque la conocen como Memé, la hija mayor de María José recibió el nombre de Mercedes por su abuela. Ahora celebra "la bonita casualidad de encontrarnos con el cuadro. Para mí es muy emocionante encontrarme de repente con ella".

Exposición gratuita comisariada por el Prado

La exposición Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) se puede ver de manera gratuita hasta el próximo 11 de enero en la sede de la Fundación Barrié.

La muestra está comisariada por el doctor Javier Barón, jefe de Pintura del Siglo XIX en el Prado y recoge una selección de obras de arte del pintor gallego y director del museo madrileño durante 30 años. Además de los cuadros, aquí se pueden ver algunos de sus objetos personales, que ayudan a entender mejor a la persona detrás del artista.

La muestra aborda las dos grandes temáticas en la obra de Álvarez de Sotomayor: los retratos y los cuadros de costumbres. En el caso del primero, destacan piezas como La reina Victoria Eugenia (1924-1925) o el de Alfonso XIII (1905), mientras que en el segundo se enmarcan títulos como Comida de boda en Bergantiños (1916-1917) o Pescadoras de la Mariña (1920-1924).

La exposición se puede visitar de lunes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.