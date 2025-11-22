Gente de toda España viaja a A Coruña para ver la exposición de Annie Leibovitz: "Espectacular"

"Espectacular", "me ha encantado", "preciosa". No hacen falta muchas palabras para describir lo que les pareció la exposición de Annie Leibovitz a sus primeros visitantes. No había pasado ni una hora desde que la Fundación Marta Ortega había abierto sus puertas cuando muchos ya tenían claro quién era su artista favorita de la Fundación.

"A mí Meisel me había gustado mucho, pero esta es diferente", comentaba un joven que se había traído a su familia de Toledo para visitar el primer día de la muestra. No eran los únicos que hacían un largo viaje para venir hasta aquí. A eso de las 11:30, un par de catalanas se iban corriendo porque perdían el avión: "Nos hubiera encantado verla más detenidamente, pero no nos daba tiempo". Aun así, se marchaban contentas con lo que llegaron a ver. "Espectacular", repetían sin parar.

De Córdoba, Madrid, Sevilla, Málaga, Asturias o Extremadura. Un grupo de 16 amigos esperaba el primero a que las puertas de la exposición abrieran a las 11 en punto de esta mañana: "Tenemos una visita guiada contratada". Tan solo había una coruñesa en el grupo, que no dudó en llevar a sus amigos visitantes a la exposición, aprovechando que habían venido a verla de vacaciones.

Y sin venir de tan lejos, un grupo de amigas de Ferrol había aprovechado que una de ellas estudiaba aquí en A Coruña para venir a pasar el sábado. ¿El primer plan del día? La exposición. "Nos encantó", coincidían. Tanto ellas como otras dos chicas que también salían de la muestra al mismo tiempo coincidían en que se enteraron de la exposición cuando vieron en redes sociales que habían venido famosos a verla.

Para todas las edades

Gente de todas las edades asistió a la muestra. Dependiendo del gusto y de la generación, gustaba más una cosa u otra. Para los mayores, el retrato de los reyes de España era lo más cautivador. Mientras que para la mediana edad la imagen de Penélope Cruz resultaba impresionante. Entre la juventud, las fotografías de Rihanna o Zendaya se llevaban la mayoría de elogios.

El día, además, vino que de perlas para este tipo de plan. "Aprovechando que hace algo de frío y que parece que va a llover, nada mejor que venir a visitar una exposición, que además es gratis", comentaba una chica.

"El plan perfecto"

Y es que la exposición permanecerá abierta todo el invierno, desde este sábado 22 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2026.

A pesar de que todas las exposiciones de Marta Ortega resultaron ser un éxito, la de Leibovitz tiene algo especial. Se trata de la primera mujer en exponer en la Fundación. Ayer mismo lo decía la propia artista durante la visita guiada ofrecida a los periodistas a puerta cerrada: "La primera... y esperemos que no la última".

Y es que, a sus 75 años, es una de las fotógrafas mejor pagadas del planeta y fue además la primera mujer en exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C. Que venga un referente como Leibovitz a A Coruña es un hito en la historia de la Fundación.

Por su cámara han pasado todo tipo de celebridades: desde John Lennon, fotografiado junto a Yoko Ono horas antes de su asesinato, hasta una icónica Demi Moore embarazada y desnuda, o Mick Jagger en albornoz. También la inolvidable imagen de Melania Trump, embarazada de siete meses, fotografiada en bikini en las escaleras de su jet privado; algo que solo Leibovitz sería capaz de plantear… y lograr. Que, por cierto, es una de las fotografías favoritas de la exmodelo.

Información práctica

Entrada libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.



Horario de apertura de la exposición:

Lunes a jueves: 10:00 h - 20:00 h



Viernes: 10:00 h - 21:00 h



Sábado - domingo: 11:00 h - 21:00 h

Muelle de Batería. Avenida de Jardines de Méndez Núñez s/n - 15003 A Coruña. Es posible reservar una visita guiada a través de la web www.themopfoundation.org