Annie Leibovitz: "Soy la primera fotógrafa que expone en la Fundación MOP de A Coruña, espero que la primera de muchas"

"Soy la primera fotógrafa que viene a A Coruña… y espero que la primera de muchas". Con esta frase, Annie Leibovitz abrió esta mañana la visita guiada para la prensa, un día antes de la inauguración oficial de Wonderland, la exposición que mañana sábado abre sus puertas en la Fundación MOP, en el muelle de la Batería.

La célebre fotógrafa estadounidense, referente absoluto del retrato contemporáneo y una de las voces más influyentes de la fotografía editorial, explicó que desde hace tiempo deseaba presentar una muestra en A Coruña. "Quise hacer una exposición aquí. Wonderland reúne mi trabajo en el mundo de la moda. Es un sitio maravilloso en el que jugar", comentó, mirando el edificio con la curiosidad con la que mira un set recién construido.

Leibovitz reivindicó a los diseñadores de moda como "grandes artistas" y subrayó que la exposición pretende también funcionar como una ventana para los fotógrafos jóvenes: "Quería mostrarles cómo es mi trayectoria. Yo hago moda, pero parto de algo. ¿Por qué no estar aquí? Es un lugar donde exponer una obra y da igual dónde sea". Confesó, además, que cuando creó Wonderland no tenía previsto convertirlo en una exposición centrada en su trabajo de moda: "Simplemente ocurrió".

A lo largo del recorrido, la artista recordó la huella que en su vida dejó otro maestro de la fotografía, Irving Penn: "Lo admiro mucho… y lloré". Su emoción reapareció al explicar cómo decidió aceptar la invitación de Carlos y Marta Ortega, responsables de la Fundación MOP: "Sienten una gran pasión por la fotografía, y por eso decidí aceptarlo y hacerlo aquí, en este edificio maravilloso".

Leibovitz relató incluso el proceso de preproducción: en Nueva York construyó una maqueta del edificio para planificar la instalación y "en dos días lo montamos todo". Celebró la modernidad del espacio y el impulso cultural que representa: "Este edificio es reciente y admiro lo que están haciendo aquí. Tengo sentimientos encontrados al traer tanta gente, pero es importante lo que están haciendo por el arte y por la ciudad".

Mañana, A Coruña recibe oficialmente Wonderland, un universo visual donde la moda, el retrato y la imaginación se entrelazan bajo la mirada única de una de las creadoras más influyentes de nuestro tiempo. Y, como dijo ella misma, quizá este sea solo el comienzo.