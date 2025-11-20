La Fundación Marta Ortega en A Coruña abre las puertas del universo de Annie Leibovitz

Después de la lluvia de estrellas que iluminó anoche A Coruña —una velada que reunió discretamente a C. Tangana, Linda Evangelista o Eugenia Silva en el preestreno privado de la Fundación MOP—, las expectativas en torno a lo que traerá la nueva exposición de Marta Ortega siguen creciendo.

La inauguración oficial de 'Wonderland', el proyecto con el que Annie Leibovitz desembarca en la Fundación Marta Ortega, ha generado un interés difícil de recordar. No solo se trata de la primera mujer que expone en este espacio, sino también de la primera artista que ha viajado a la ciudad para acompañar personalmente el estreno de su propia muestra.

Este jueves, quienes hayan conseguido una de las codiciadas plazas en la firma de libros de este jueves podrán encontrarse cara a cara con la fotógrafa norteamericana y, además, tener un anticipo íntimo del universo que les espera tras las puertas de 'Wonderland': un territorio construido a base de personajes icónicos y escenas inolvidables, fruto de más de cinco décadas detrás de la cámara.

Será el sábado 22 de noviembre cuando el Muelle de Batería se abra al público general, marcando el inicio de una experiencia inmersiva que promete convertir cada visita en un viaje a través de la mirada de una de las creadoras más influyentes del último siglo.

Un recorrido por la mirada de una leyenda

La exposición se adentra en el imaginario visual de Leibovitz, una autora capaz de capturar la intimidad de figuras que parecían inaccesibles. Como resume Anna Wintour, "Annie observa todo como si fuera la primera vez… y nos invita a entrar en mundos que jamás habríamos imaginado visitar".

La próxima exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña será de Annie Leibovitz Cedida

La muestra repasa su trayectoria desde sus inicios en Rolling Stone, donde fotografió a Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards con una cercanía pocas veces vista. Tras aquella etapa, su cámara se adentró en el cine, la política, el deporte y, finalmente, la moda, un territorio en el que reinventó por completo el lenguaje del retrato editorial.

Annie Leibovitz: la fotógrafa que cambió cómo miramos el mundo

A sus 75 años, Leibovitz sigue siendo una figura irrepetible. Galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 2013, ha fotografiado a los reyes Felipe VI y Letizia, a músicos que marcaron época —desde Lennon hasta Springsteen—, y a actrices en imágenes que ya forman parte de la iconografía pop, como la célebre Demi Moore embarazada.

Fue la primera mujer en exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C., jefa de fotografía de Rolling Stone a los 24 años y colaboradora habitual de Vanity Fair y Vogue. Sus reportajes también han documentado conflictos como la Guerra del Líbano o los Balcanes, y ha retratado a líderes mundiales como Isabel II o el presidente ucraniano Volodímir Zelenski junto a Olena Zelenska.

Qué encontrarás en 'Wonderland'

La exposición reúne cuatro secciones inéditas en conjunto, que permiten seguir la evolución de su lenguaje visual desde sus inicios hasta su producción reciente.

Por una parte podremos ver la instalación inmersiva de los Rolling Stones. En 1975, Mick Jagger pidió a Leibovitz que documentase la gira de la banda. Durante dos meses, capturó cientos de carretes que ahora se muestran en una instalación envolvente.

Annie Leibovitz, premio Príncipe de Asturias 2013. Gtres

Con Early Years y Stream of Consciousness, ambas secciones muestran la evolución de su lenguaje visual y su proceso creativo, con retratos de escritores, intérpretes y artistas, además de paisajes e interiores.

Siguiendo por 'Wonderland', la sección que da nombre a la exposición y que incluye más de 100 impresiones —muchas inéditas— y videoinstalaciones centradas en su trabajo para el mundo de la moda.

Aunque Leibovitz nunca se consideró fotógrafa de moda, asegura: "Conservé mis fotografías de moda porque no sabía dónde encajaban… y entonces entendí que formaban parte de un todo".

La muestra se complementa, como es costumbre, con una película y una publicación creadas específicamente para la ocasión, con entrevistas a colaboradores como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

Cuándo y cómo visitarla

La exposición podrá visitarse de forma gratuita entre el 22 de noviembre de 2025 y el 1 de mayo de 2026 en el espacio de la Fundación MOP en el Muelle de Batería (acceso por Entrejardines).

Horarios: