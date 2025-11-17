Todo sobre la nueva exposición de Marta Ortega en A Coruña, que abrirá este sábado

Tres artistas en un solo año. La Fundación Marta Ortega pone el broche de oro a 2025 con la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, consolidando así 2025 como el año en el que el muelle de Batería acogió a tres de los nombres más reconocidos del mundo de la imagen.

Primero llegaron Peter Lindbergh (2021), Steven Meisel (2022), Helmut Newton (2023) e Irving Penn —cuya exposición se mantuvo de noviembre de 2024 a mayo de 2025—. Después, David Bailey en el verano de 2025. Y ahora, Annie Leibovitz presenta 'Wonderland', que permanecerá en la Fundación Marta Ortega del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026.

Leibovitz será además la primera mujer que exponga en la sede del muelle de Batería, más allá de las muestras del silo, donde sí han participado creadoras. Además, será también la primera en acudir personalmente a la inauguración para recibir a sus seguidores en una firma de libros organizada por la propia institución.

La exposición despliega el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: un espacio lleno de personajes notables e historias extraordinarias. Como describe Anna Wintour, "Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña... guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar".

La muestra recorre toda su carrera: desde sus inicios en Rolling Stone con retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards, hasta sus trabajos en el arte, el cine, el deporte, la política y, finalmente, la moda.

La artista estará el 20 de noviembre a las 19:00 en la librería del Centro MOP del muelle de Batería firmando ejemplares de la edición 2025 de su libro Women, coincidiendo con la presentación de Wonderland. Un evento para el cual las entradas llevan agotadas casi una semana.

Preinauguración

A pesar de que la apertura al público será el sábado 22 de noviembre, este miércoles 19 de noviembre se celebrará una visita privada para autoridades. Se desconoce si podrán saludar personalmente a la autora y quiénes integrarán la lista de invitados.

Las preinauguraciones de la Fundación se han convertido en un imán para figuras de la moda y la cultura. En la primera muestra de Marta Ortega, dedicada a Peter Lindbergh, acudieron personalidades como Naomi Campbell, Pierpaolo Piccioli, Rossy de Palma, la modelo Marie Sophie Wilson, Clare Waight Keller, Stéphane Marais, Karl Templer, el fotógrafo Mikael Jansson o los modelos Jon Kortajarena y Esther Cañadas.

Eugenia Silva. Quincemil

Desde entonces, la presencia de celebridades se ha vuelto habitual. David Chipperfield, involucrado en el diseño de la regeneración urbana de As Xubias, es ya un rostro recurrente en los eventos de la Fundación, donde incluso ha ofrecido una MOP Talk.

En la inauguración de Irving Penn se vieron figuras como Linda Evangelista, el director Luca Guadagnino, o las actrices y modelos Marisa Berenson y Malgosia Bela, lo que aumenta las expectativas sobre quiénes visitarán A Coruña con la nueva exposición.

¿Quién es Annie Leibovitz?

Annie Leibovitz, premio Príncipe de Asturias 2013. Gtres

Annie Leibovitz será la protagonista de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega. Es una de las fotógrafas más influyentes del mundo y recientemente retrató a los reyes Felipe VI y Letizia para el Banco de España.

A sus 75 años, es una de las fotógrafas mejor pagadas del planeta. Por su cámara han pasado todo tipo de celebridades: desde John Lennon, fotografiado junto a Yoko Ono horas antes de su asesinato, hasta una icónica Demi Moore embarazada y desnuda, o Mick Jagger en albornoz.

Nacida en Connecticut, fue la primera mujer en exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C. Comenzó en Rolling Stone antes de terminar sus estudios, convirtiéndose tres años después en jefa de fotografía. También ha trabajado para Vanity Fair y Vogue.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, como Fotógrafa del Año de la Asociación de Editores de Revistas, un Clio Award por su campaña para American Express, el título de Leyenda Viviente de la Biblioteca del Congreso (2000) y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013.

Ha documentado también conflictos como la Guerra del Líbano y los Balcanes, y ha retratado a líderes políticos del siglo XX, entre ellos la reina Isabel II o el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y su esposa, Olena Zelenska.

¿Qué se verá en 'Wonderland'?

Wonderland está compuesta por cuatro secciones nunca antes presentadas juntas.

Por una parte podremos ver la instalación inmersiva de los Rolling Stones. En 1975, Mick Jagger pidió a Leibovitz que documentase la gira de la banda. Durante dos meses, capturó cientos de carretes que ahora se muestran en una instalación envolvente.

Con Early Years y Stream of Consciousness, ambas secciones muestran la evolución de su lenguaje visual y su proceso creativo, con retratos de escritores, intérpretes y artistas, además de paisajes e interiores.

La próxima exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña será de Annie Leibovitz Cedida

Siguiendo por 'Wonderland', la sección que da nombre a la exposición y que incluye más de 100 impresiones —muchas inéditas— y videoinstalaciones centradas en su trabajo para el mundo de la moda.

Aunque Leibovitz nunca se consideró fotógrafa de moda, asegura: "Conservé mis fotografías de moda porque no sabía dónde encajaban… y entonces entendí que formaban parte de un todo".

La muestra se complementa, como es costumbre, con una película y una publicación creadas específicamente para la ocasión, con entrevistas a colaboradores como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

¿Cómo y cuándo visitarla?

La exposición se podrá visitar gratuitamente del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026 en el espacio de la Fundación MOP en el Muelle de Batería de A Coruña, con acceso por Entrejardines.

Horarios