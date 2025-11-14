Cuenta atrás en A Coruña para la exposición de Annie Leibovitz en el Muelle de Batería

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) calienta motores para convertir, una vez más, el Puerto de A Coruña en un espacio expositivo dedicado a la vida y obra de la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. Bajo el título de 'Wonderland', la nueva muestra promovida por la presidenta de Inditex, Marta Ortega, podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2026.

Este viernes 14 de noviembre, a falta de una semana para que la muestra abra sus puertas, varios operarios se han dejado ver trabajando para preparar el espacio que acogerá la exposición de Annie Leibovitz, la cual sigue la estela de las muestras dedicadas a Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton y David Bailey. En palabras de la propia Marta Ortega: "Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más".

La propia Annie Leibovitz firmará ejemplares de su libro 'Women' en A Coruña, en un evento especial el jueves 20 de noviembre, que se celebrará en la librería de la sede de la Fundación MOP, y cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos nada más salir a la venta. Además, el viernes 21 la fotógrafa realizará una presentación a los medios de 'Wonderland'.

'Wonderland' es la sexta gran muestra de fotografía impulsada por la Fundación MOP. La artista es conocida por retratar a personas influyentes, entre ellas se encuentran los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en noviembre del año pasado para el Banco de España. "Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña… guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar", señaló la periodista y editora de moda británica, Anna Wintour.