El homenaje a Machado de María Casares y Pedro Soler regresa en una exposición en A Coruña

Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña acoge la muestra María Casares, Pedro Soler, Collioure 1989, que recuerda el recital que dieron la actriz y el guitarrista en homenaje a la obra del escritor.

La exposición está organizada recuperando el recital poético que ambos realizaron en la localidad francesa de Collioure, donde el poeta falleció en 1939, y explora los tres protagonistas: Casares, Soler y Machado.

Esta muestra ya se pudo ver en el 2023 en Soria, dentro de los actos de homenaje al 84 aniversario de la muerte de Antonio Machado. En ella, el público puede explorar el interés de Casares por la poesía española, siendo siempre una actriz que siempre recordó y reivindicó el arte y la cultura española desde Francia.

Amante de la literatura y la poesía desde que de joven su padre Santiago Casares Quiroga le leía en A Coruña, interpretaba luego ante la familia y amigos. Estos son algunos de los comienzos que se recuerdan de su trayectoria, junto con su paso por Madrid y su exilio en Francia.

La pasión acrecentada por el paso de los años de María Casares por la poesía se visualizó en ese recital poético en torno a la obra de Antonio Machado y ha sido recuperado gracias al artista que la acompañó a la guitarra flamenca: Pedro Soler. El músico francés guardó los recuerdos de esta jornada que ahora se muestran en A Coruña y aproximan una nueva visión de una de las actrices españolas más importantes del siglo XX en Europa.

La exposición está abierta al público hasta el 10 de enero de 2026.