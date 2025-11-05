Ya puede visitarse en A Coruña 'Bodies Evolution', la exposición que ha dado la vuelta al mundo

'Bodies Evolution', la exposición que ha dado la vuelta al mundo, podrá visitarse en A Coruña hasta enero de 2026 Cedida

Marineda City, en A Coruña, acoge desde hoy miércoles la exposición Bodies Evolution. La muestra, que ya han visto más de 31 millones de personas en todo el mundo, ha recalado en el centro comercial propiedad de Merlien Propiertes, donde podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026.

Esta impactante exposición sobre la anatomía humana tiene un "gran interés cultural y científico". La exposición cuenta con ocho cuerpos y más de 100 órganos reales que han sido cuidadosamente conservados mediante plastinación, un proceso tecnológico que sirve para la conservación de materiales biológicos.

Así, a través de la muestra se detalla el funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio; todo de una manera práctica, ilustrativa y con recursos audiovisuales. Y es que el objetivo de Bodies Evolution es dar a conocer los secretos de la anatomía a través de un viaje didáctico que muestra el funcionamiento del cuerpo humano.

La exposición número uno del mundo sobre el cuerpo humano ha sido visitada por más de 65.000 alumnos en los últimos meses y ahora ofrece la oportunidad a los colegios e institutos gallegos de aprender sobre la anatomía humana, la fisiología y la salud a través de una expo especialmente enfocada en nuestros cuerpos y en la vida diaria.

Bodies Evolution está en la planta 1, entre Bershka y Geek Atmosphere, y podrá visitarse de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Las personas interesadas en conocer de primera mano esta exposición ya pueden adquirir las entradas a través de este enlace, en el que también es posible reservar las visitas de los centros educativos.