A Coruña disfruta de la exposición 'Compromiso con el arte' con obras de Picasso

A Coruña acoge desde esta tarde la exposición Compromiso con el arte en el edificio de Afundación, de la mano tanto de Abanca como de la Fundación Bancaja.

Comisariada por Fernando Castro Flórez, muestra un repertorio desde las vanguardias históricas hasta las pinturas de arte contemporáneas.

Estará abierta al público hasta el 31 de enero del 2026, disponiendo también de un punto de donación de productos no perecederos para ayudar a los bancos de alimentos. Podrá visitarse de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados y festivos de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. Los domingos permanecerá cerrada.

Los fondos de ambas obras sociales, 77 en total, estarán dispuestos en cuatro salas diferenciadas, junto a un espacio en la entrada del edificio. Se exponen obras de artistas como Picasso, Kandinski, Braque, Scully, Equipo Crónica o Juan Genovés.

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer "este compromiso con el arte".

"A través de esta exposición materializamos compromiso y sensibilidad estética a través de un proyecto expositivo de calado. Es un compromiso con el arte y con el pueblo, arte que no tiene infancia ni mayoría de edad y que coincide con la visión de ambas instituciones", manifestó.

Un instante de la visita guiada. Quincemil.

Su homólogo en la entidad valenciana, Rafael Alcón, recordó que esta exposición se empezó a proyectar en 2023 "tras un encuentro con el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y ahí vimos la posibilidad de colaborar no solo por nuestros orígenes similares, sino por nuestro profundo compromiso con el arte como transformación social".

Así es la exposición

La Colección Abanca y la colección de la Fundación Bancaja son dos ejemplos de coleccionismo institucional consolidado a lo largo de los años. Aunque sus diferencias son evidentes, tanto por la relación de artistas como por el origen de los fondos, el comisario ha encontrado puntos de encuentro para ofrecer al visitante un interesante recorrido por la historia del arte.

La visita comienza en la tercera planta del edificio con una serie de obras seleccionadas que muestran la vitalidad de las vanguardias, a través de artistas como Pablo Picasso, Kandinsky, Juan Gris o Georges Braque.

El segundo bloque expositivo se centra en los desarrollos de la pintura abstracta. En este espacio de "búsqueda serena", en palabras del comisario, destacan nombres como Teixidor, Scully, Usle, Förg, Mompó o Knoebel.

Exposición 'Compromiso coa arte' en A Coruña. Cedida

El recorrido acerca, a continuación, al visitante al pop español y a otras manifestaciones figurativas estéticamente cercanas al mismo, con especial presencia de artistas valencianos. Están representados Equipo Crónica, Equipo Realidad o artistas como Juan Genovés, además de otros creadores como Juan Barjola, Darío Villalba, Anzo, Luis Gordillo, Carlos Alcolea, Manolo Valdés o Eduardo Úrculo.

Otra de las salas está dedicada a las ensoñaciones oceánicas, partiendo de las fascinantes visiones marineras de Urbano Lugrís, que se encuentran acompañadas por obras de Axel Hütte, Carmen Calvo y Julian Opie.



La planta baja dispone la mirada al goce con la evocación de la naturaleza y el contexto urbano. Destacan las fotografías de José Manuel Ballester o Günther Förg, las arquitecturas de Miquel Navarro y la forma esencial dispuesta en la Columna de Venus (1988) de Andrés Alfaro.