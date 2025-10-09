La Universidade de A Coruña pone en marcha una exposición para difundir su patrimonio documental

La Universidade de A Coruña (UDC) ha puesto en marcha una nueva iniciativa con el objetivo de difundir su patrimonio documental. Se trata de O Recuncho Singular, una exposición virtual que da acceso a documentos propios y excepcionales de los fondos de la universidad.

La iniciativa parte del Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo de la UDC y consta de 16 títulos custodiados por el Centro de Documentación e Arquivo (CEDAR).

Entre los archivos incluidos en esta primera fase están el mapa Gallaecia Regnum, uno de los primeros mapas de Galicia como reino publicado en 1611 por Jodocus Hondius en Ámsterdam; una carta ejecutoria de la hidalguía dirigida a Juan Alonso de Lapido y que era una costumbre entre familias plebeyas con recursos económicos en el Antiguo Régimen; el dibujo Combat de la Corogne, una obra original de Hippolyte Lecomte y gravado luego por Aubert en el contexto de la batalla de Elviña de 1809 o una carta de Castelao, enviada a Victoriano García Martí en 1908.

También hay una carta náutica de 1680 de Hoohannes van Keulen; un Recuento e Ynventario de varios bienes elaborado en 1812 por José Antonio Suárez de Pazos incluyendo las posesiones de su mujer, Antonia Martina Dolores Salazar; una colección de postales de comienzos del siglo XX con distintos lugares de la ciudad además de una estampa de Ferrol; el expediente Casares Quiroga Santiago durante sus estudios en la Escuela de Náutica en el curso 1914-1915; unas placas de vidrio de la Escola de Comercio, que se empleaban entre finales del siglo XIX y mediados del XX en la enseñanza como transparencias proyectadas de linternas mágicas.

Asimismo, la exposición virtual incluye una litografía de Enrique Luard tomada desde San Diego a principios del siglo XIX; una carta de Emilio Castelar, presidente del Gobierno durante la I República entre 1873 y 1874; un título de contador mercantil expedido por la Escola de Comercio en 1911, antecedente de la facultad de Economía y Empresa; el reglamento de los 25, un folleto de 1949 para participar en un sorteo de la Lotería y mapas provinciales editados por Francisco Boronat y Satorre a finales del XIX.

O Recuncho Singular se puede visitar en la web de la UDC de la CEDAR.