Adiós a la exposición temporal de la Cúpula del Monte de San Pedro por el 50 aniversario de Zara

La instalación temporal de Zara en la Cúpula del Monte de San Pedro se despedirá con un cierre de lujo: el concierto de la legendaria cantante y compositora Patti Smith el próximo 9 de octubre a las 21:00 horas. Esta actuación marcará el final de la instalación creada en el marco de la celebración del medio siglo de Zara, que cerrará el domingo 12 de octubre.

La obra cinética 50 Songs of the Sea, creada por la reconocida artista y diseñadora británica Es Devlin, se ha convertido en un espacio singular donde sonido, imagen y arquitectura se han combinado para ofrecer una experiencia sensorial única.

Situada dentro del Observatorio de la Cúpula Atlántica —una estructura de 28 metros de diámetro que domina la ciudad y el monte de San Pedro—, la pieza invita a los visitantes a embarcarse en un viaje sobre las olas del Atlántico mediante tres círculos concéntricos giratorios que permiten a 288 personas rotar y envolverse en una proyección visual acompañada de un paisaje sonoro diseñado especialmente para este entorno.

La narrativa sonora está puesta en voz por la actriz española Elena Anaya, que añade una dimensión poética a la experiencia. El espacio, que abrió al público el pasado 3 de julio, cerrará sus puertas el próximo 12 de octubre tras haber ofrecido a más de 100.000 visitantes una experiencia artística única que celebra la historia, la innovación y el espíritu creativo en un marco incomparable.

El público ha disfrutado, además de de esta instalación de una programación cultural diversa que ha incluido conciertos de artistas como Myles Smith, Luz Casal, Air y The Blaze. La Cúpula Atlántica acogerá la actuación de Patti Smith, un icono de la música rock y una figura de culto, como colofón a estos más de tres meses de cultura en la cima del Monte de San Pedro.

Un nuevo uso para la cúpula

Esta nueva iniciativa buscaba revitalizar este enclave, cerrado y en desuso desde hace años. Así, Zara lo ha convertido en un nuevo punto de encuentro cultural y social para coruñeses y visitantes tras restaurarlo, algo que también perseguía el ayuntamiento, que consideraba que las instalaciones estaban deterioradas e infrautilizadas.

Por ello, la Junta de Gobierno Local aprobó a mediados del mes de abril la suspensión temporal y parcial de los servicios municipales, de forma que se vieron afectados la vigilancia, la limpieza y el funcionamiento de la cúpula. El concello comunicó el 10 de abril a la empresa concesionaria su intención de suspender temporalmente los servicios mencionados. Al día siguiente, Miramar de San Pedro S.L. manifestó su conformidad.