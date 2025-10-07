Cerca de 50.000 personas visitaron en A Coruña las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico

Figura de Mafalda en Viñetas desde o Atlántico 2025. Concello de A Coruña

Cerca de 50.000 personas visitaron en las pasadas semanas las exposiciones que formaron parte de Viñetas desde o Atlántico. Sumando la participación en los puestos de la Rúa da BD, fueron cerca de 130.000 personas que acudieron a esta edición.

El concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, puso en valor estas cifras, que suponen un récord de participación, recalcando la repercusión internacional del festival.

Este año, Viñetas expuso 1.400 piezas entre obra en papel y creación digital en más de 20 exposiciones, contando con la participación de 70 autores, 30 más que en la edición anterior.

También hubo tres conciertos con autores de cómics que son a su vez músicos y se celebró un Late Night Show en el Colón y seis talleres infantiles en Palexco. En total, hubo cerca de 60 actividades entre charlas, talleres y presentaciones, con 36 casetas de librerías y editoriales y cuatro exposiciones internacionales con obras de Canadá, Argentina, Portugal y Francia.

Dentro de las muestras organizadas, la de Viñetas e Decibelios con obras de Víctor Coyote, Azagra e Revuelta, Magius, Miguel B. Núñez, Cols (Olivia e Clara Cábez) y Don Rogelio J en el Kiosco Alfonso fue la más visitada.

Las situadas en Palexco, Quino na Música y Astro-Ratón y Bombillita,también contaron con mucha afluencia. Aquí se situó precisamente una de las novedades y atractivos de la edición: un photocall 3D con Mafalda, por el que pasaron unas 3.200 personas.

Manel Cráneo, director del festival, destacó los cambios en la organización y difusión de actividades familiares para captar a diferentes públicos que "están dándonos un excelente resultado".

“Os orixinais de Dave Cooper causaron sensación, os de Quino atraeron ao gran público e coa expo colectiva de autores portugueses e a do francés Christophe Blain achegamos aos barrios o cómic internacional. Esta recuperación de contidos internacionais para o festival é unha das chaves para redimensionar o evento", añadió.