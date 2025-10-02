El gallego Adolfo Enríquez, primer español en lograr la Cámara de Oro de los One Eyeland Awards

Galicia vuelve a brillar en el mundo de la fotografía gracias a Adolfo Enríquez, que se ha convertido en el primer español en recibir el título de “Fotógrafo profesional del año” en los prestigiosos One Eyeland Awards. Con él, logra también la Cámara de Oro 2024 y un premio de 5.000 dólares.

Con 145 puntos, Enríquez superó al estadounidense Howard Schatz y se impuso entre más de 3.000 imágenes de fotógrafos de 51 países. El jurado internacional, compuesto por 12 expertos en creatividad publicitaria, entregó un total de 636 certificados digitales, incluyendo 63 oros, 165 platas y 408 bronces.

El gallego no solo ganó el máximo galardón: destacó en las categorías Deporte, Cultura Popular y Mejor Clasificado por País, con fotografías que retratan la riqueza cultural de Galicia, como el Entroido de Laza o el majestuoso Pórtico de la Gloria, encargos realizados para Turismo de Galicia y la Fundación Catedral.

"Es un orgullo que Galicia sea reconocida a nivel mundial. Mis raíces y mi tierra siempre inspiran mi trabajo", explicó Enríquez, emocionado por su victoria histórica.

Afincado en Santiago de Compostela, natural de Porto do Son, Adolfo Enríquez se consolida como una de las grandes figuras de la fotografía profesional mundial, llevando el nombre de Galicia a los escenarios más importantes del arte fotográfico internacional.