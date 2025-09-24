A Coruña recuerda a Alfredo Madrigal con una exposición de sus mejores fotos del cosmos

La Casa de las Ciencias abrió este miércoles sus puertas a la exposición "El universo de Fredo", una retrospectiva que reúne algunas de las imágenes más emblemáticas del astrofotógrafo coruñés Alfredo Madrigal (1976-2025), conocido como Fredo.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, animó a la ciudadanía a visitar la muestra, organizada en colaboración con la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío.

Madrigal recorrió lugares tan diversos como el norte de Europa, las llanuras del oeste de Estados Unidos, la sabana africana y, por supuesto, Galicia, en busca de cielos limpios para inmortalizar el firmamento.

La exposición, situada en la planta baja del museo, incluye nueve fotografías en gran formato: la Vía Láctea, la nebulosa de Orión, la nebulosa del Velo en el Cisne, la galaxia de Bode y su satélite, o la nebulosa del Ajo, entre otras.

También se pueden ver imágenes donde la naturaleza y la imaginación se encuentran, como las nebulosas conocidas como Caballito de Mar, Pinza de Langosta y Pita de Monte, en las que las formas recuerdan a animales.

La muestra pretende, además de honrar a Fredo, reivindicar "el encanto de la noche" y la importancia de conservar cielos libres de contaminación lumínica.

La exposición permanecerá abierta en las próximas semanas.