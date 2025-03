La exposición 'Non calarás', ganadora del premio Luísa Villalta, se podrá ver en A Coruña

La exposición 'Non calarás', ganadora del certamen Luísa Villalta a proyectos por la igualdad del 2024, se podrá ver en A Coruña. Este jueves a las 12:00 horas se inaugura la muestra, premiada en una convocatoria del área de igualdad de la Diputación. Su ubicación estará en la Marina, entre la trasera de la Autoridad Portuaria y Palexco.

Esta exposición, que pretende visibilizar el papel de las mujeres en las luchas, en los trabajos y en las reivindicaciones para una sociedad más igualitaria y más justa, está compuesta por una serie de paneles que hacen memoria sobre As revoltas das mulleres; As lavandeiras; As chambonas; As costureiras; Vendedoras de peixe; Irmandiñas; Mandadeiras; El Progreso Femenino; As cigarreiras; As labregas; Hijas de Galicia e as cantareiras.

'Non calarás' es un proyecto historiográfico de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda de recuperación de la memoria de las mujeres con una clara perspectiva feminista, que abarca diversos ámbitos de trabajo (investigación, divulgación, exposición, publicación y rutas).

La muestra se centra en la ciudad de A Coruña, siendo un proyecto inspirador para otras villas y ciudades del territorio y de ella destaca la coordinación con el tejido asociativo y educativo.

La diputada de Igualdade, Soledad Agra, señaló la importancia de proyectos como estos "que fan memoria e lembra esas historia de forza, de resistencia, de empoderamento e de sororidade de grupos de mulleres que souberon tecer redes e traballar en común acadando fitos históricos, mais cuxos relatos ficaron na néboa dos tempos".