La Marina de A Coruña muestra la exposición "A Galicia inédita": 73 imágenes de periodismo puro

La exposición "A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego" recorrerá la avenida de la Marina de A Coruña durante un mes entero desde este martes. El muestrario es un reflejo del trabajo de fotoperiodistas de toda Galicia, que hacen una gran labor para la comunidad, dejando inmortalizada la historia en imágenes.

El presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez, junto con el fotoperiodista César Quián, y el comisario de la muestra, Fernando Blanco, inauguraron este martes en la avenida de la Marina, frente al edificio de la Autoridad Portuaria coruñesa, la exposición organizada por la APG y por el Colectivo Profesional de Fotoxornalistas de Galicia.

La exposición, que ya había alcanzado casi 12.000 visitas en Santiago de Compostela, y un notable éxito también en Pontevedra y Ourense, recala en la ciudad herculina, el público podrá disfrutar en a pie de calle de un total de 73 imágenes de periodismo puro durante todo un mes.

La exposición cuenta con obras firmadas por otros tantos fotoperiodistas que trabajan en Galicia, acompañados por textos elaborados por periodistas, que también desarrollan su labor dentro de la comunidad autónoma.

El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, destacó "o gran elenco de profesionais do fotoxornalismo con talento" con los que cuenta la provincia de A Coruña y su capacidad para "captar e narrara actualidade a través de imaxes, de ver o que resulta invisible para os ollos dos demáis e inmortalizalo nunha instantánea".

Formoso señaló "o papel clave" de la fotografía en el periodismo. "Co paso do tempo esquecemos as crónicas e incluso os titulares, pero as fotografías quedan para sempre na nosa memoria, por iso o voso traballo é tan importante", afirmó el presidente de la Deputación, que destacó que al llevar la muestra "A Galicia inédita" a la Marina coruñesa "permite por primeira vez sacar todo este talento á rúa e poñelo ao

alcance de todo o mundo, para que sexa apreciado, valorado e disfrutado pola

cidadanía".

El presidente felicitó también a APG por la iniciativa a los fotoperiodistas participantes "que nos propoñen unha interesante viaxe por unha Galicia inédita coas súas instantáneas" y a los periodistas que escribieron los textos que acompañan la exposición y contextualizan las imágenes.

La inauguración contó también con la presencia del portavoz del Colectivo de Fotoxornalistas, Miguel Riopa. Asimismo, la presidenta de la APG, María Méndez agradeció especialmente "o esforzo realizado pola Deputación coruñesa e o empeño do seu presidente para lograr que A Galicia inédita saia por primeira vez ás rúas nunha cidade galega e que, tanto os habitantes da Coruña, como os seus visitantes, poidan desfrutar deste pequeno botón de mostra do quefacer diario e do talento dos nosos fotógrafos de prensa e xornalistas".

Por su parte, César Quian indicó la colaboración de la institución provincial "que servirá para darnos unha visibilidade moi necesaria", así como a la APG, "tanto polo desenvolvemento loxístico da mostra, como por aliarse cos fotoxornalistas para acadar un todo de imaxes e textos, francamente atractivo para o público en xeral".

El comisario de la muestra, Fernando Blanco, recordó además a sus compañeros, "os fotógrafos que, coa súa xenerosidade, fixeron posible este fito histórico de xuntar a 73 dos algo máis de 100 profesionais gráficos que traballan neste momento na prensa galega". "Máis que nunca", concluyó, "buscamos unha ollada diferente, porque temos que competir coa inmediatez das redes sociais... agardamos que disfrutedes tanto das fotografías, como nós disfrutamos facéndoas".