Cambre (A Coruña) anuncia 1,3 millones de euros de la Xunta para renovar un colegio con 50 años de historia

El CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez de Cambre, en A Coruña, podría afrontar una renovación integral con una inversión de 1.315.000 euros prevista por la Xunta de Galicia en sus presupuestos para 2027. El proyecto económico autonómico contempla esta partida para mejorar las instalaciones de un colegio que este año ha celebrado su 50 aniversario y que constituye uno de los centros educativos de referencia del municipio.

El Ayuntamiento de Cambre ha valorado positivamente la inclusión de esta actuación en las cuentas previstas por el Gobierno gallego para el próximo ejercicio. La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado la importancia de una intervención que permitiría adaptar el edificio a las necesidades actuales del alumnado, el profesorado y las familias.

"Es una excelente noticia para Cambre. Hablamos de una inversión importante en un colegio con medio siglo de historia, que permitirá avanzar hacia unas instalaciones más modernas y adaptadas a las necesidades del alumnado, del profesorado y de las familias", ha señalado la regidora.

La actuación figura entre las inversiones previstas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional para 2027. Su objetivo es acometer una rehabilitación integral del centro, aunque la inclusión de la partida presupuestaria no supone todavía que las obras estén ejecutadas ni que tengan una fecha de inicio confirmada.

Piden que se traduzca en obras

El Gobierno municipal considera que la mejora de las instalaciones educativas debe mantenerse entre las prioridades de las administraciones públicas. Piñeiro ha defendido que disponer de centros en buenas condiciones resulta fundamental para garantizar una enseñanza adecuada y ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de colaborar con la Xunta para impulsar las actuaciones necesarias.

"Desde este Gobierno municipal tenemos claro que invertir en educación es invertir en el futuro de Cambre. Seguiremos trabajando, insistiendo y colaborando con todas las administraciones para que nuestros colegios cuenten con las mejores condiciones posibles", ha afirmado la alcaldesa.

La regidora también ha agradecido que el Ejecutivo autonómico incluya la rehabilitación del Wenceslao Fernández Flórez en sus previsiones económicas. El Concello ha trasladado su disposición a mantener la colaboración institucional que sea necesaria para facilitar el desarrollo del proyecto y ha subrayado la importancia de que la inversión prevista termine materializándose en mejoras concretas para la comunidad educativa.

El Ayuntamiento seguirá pendiente de la evolución de la partida durante la tramitación presupuestaria y de los siguientes pasos necesarios para ejecutar la intervención. Además, mantiene su compromiso de reclamar actuaciones para mejorar el conjunto de las instalaciones educativas de Cambre.