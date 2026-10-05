Los colegios concertados de Galicia irán a huelga este martes: estos son los servicios mínimos

Los centros de educación concertada de Galicia deberán permanecer abiertos durante la huelga convocada para este martes, 6 de octubre, que afectará a los trabajadores de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. La Xunta ha fijado los servicios mínimos que deberán garantizar los colegios durante las 24 horas de la jornada de paro.

La huelga ha sido convocada por FSIE, FESP UGT, CCOO Ensino, FeUSO, SNEP de Galicia y CIG-Ensino en todos los centros incluidos en el ámbito del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas con fondos públicos y en los centros específicos de educación especial contemplados en el convenio correspondiente.

La orden de la Consellería de Educación establece que el objetivo de estos servicios mínimos no es únicamente garantizar la actividad educativa, sino también asegurar la custodia, seguridad y protección de los menores que acudan a los centros durante la jornada de huelga.

Un miembro del equipo directivo y un subalterno en cada centro

La principal obligación será que todos los centros permanezcan abiertos en su horario habitual, con presencia durante la jornada de un miembro del equipo directivo, que podrá ser el director o la persona que lo sustituya.

Además, cada colegio deberá contar con un subalterno o subalterna. Entre sus funciones estará la vigilancia de las instalaciones y el control de las entradas y salidas, con el objetivo de evitar tanto el acceso de personas ajenas al centro como la salida de menores cuando no corresponda.

A estos efectivos se sumará el 20% del personal docente y el 20% del personal complementario. La Xunta justifica este porcentaje por la necesidad de garantizar una atención suficiente al alumnado, ya que considera que la presencia únicamente de un miembro del equipo directivo y un subalterno no permitiría asegurar la custodia de todos los estudiantes en función del número de alumnos de cada centro.

La Administración autonómica destaca especialmente la situación de los centros específicos de educación especial y las unidades de educación especial de los centros ordinarios, donde el alumnado requiere una atención más especializada y, por tanto, una mayor presencia de personal complementario.

Los centros publicarán quién debe acudir

La designación de los trabajadores que tendrán que cubrir estos servicios mínimos corresponderá a la dirección de cada centro educativo. Los nombres del personal designado deberán publicarse en el tablón de anuncios de los colegios afectados.

La orden establece además que el incumplimiento de la obligación de cubrir los servicios mínimos podrá ser sancionado de acuerdo con la normativa vigente.

Estos servicios mínimos no limitan los derechos reconocidos a los trabajadores que decidan secundar la huelga. La jornada de paro está convocada entre las 00:00 y las 24:00 horas del martes 6 de octubre y afecta al conjunto de centros incluidos en el ámbito de la convocatoria en Galicia.