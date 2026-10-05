El alumnado del IES Zalaeta se concentra ante la Xunta en A Coruña para exigir seguridad por las obras de amianto

Decenas de estudiantes del IES Ramón Menéndez Pidal-Zalaeta se concentran desde las 9:00 horas de este lunes ante el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Monelos para reclamar "seguridad, información y respuestas" sobre las obras que se están ejecutando en el instituto. La movilización cuenta también con la participación de familias de alumnos, que llevan semanas reclamando a la Consellería de Educación documentación sobre los trabajos y las condiciones de seguridad del centro.

La comunidad educativa pone el foco especialmente en la retirada de los materiales con amianto que todavía permanecen en el edificio. Según explican las familias, el instituto comienza el curso con unos 500 metros cuadrados de amianto pendientes de retirar y las obras no terminan en el plazo inicialmente previsto. "No queremos estar aquí, queremos soluciones, queremos información", explica Santiago Calderón, padre de un alumno y miembro de la AMPA.

Las familias aseguran que desde el inicio de curso están solicitando a la Administración documentación que permita conocer las condiciones en las que se desarrolla la actividad en el centro. Entre sus peticiones figuran el certificado actualizado de salubridad, los resultados de las mediciones de la calidad del aire, el estado real de las obras y las actuaciones pendientes, así como el nuevo plan de trabajo para la retirada del amianto y su correspondiente autorización.

También reclaman información sobre las medidas de seguridad en las zonas de obra, las condiciones de evacuación y autoprotección y un calendario actualizado de los trabajos que todavía quedan por ejecutar. "No pedimos más que información, transparencia y garantías", recoge el manifiesto difundido por las familias.

"No tenemos el certificado del ISGA"

Una de las principales cuestiones que preocupa a la comunidad educativa es la documentación relacionada con la seguridad de los trabajos. Según explican las familias, las obras llegan a paralizarse a la espera de documentación del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), pero actualmente los trabajos vuelven a desarrollarse sin que, aseguran, hayan recibido ese certificado.

"Acabo de mirarlo ahora mismo y no hay correo con el certificado del ISGA", explica Angélica Cillero, otra de las madres que participa en la protesta. La comunidad educativa asegura además que no dispone de información suficiente para saber con exactitud qué actuaciones se están ejecutando en estos momentos y si corresponden exclusivamente a la retirada del amianto o a otras partes de la obra.

Las familias también cuestionan las condiciones de seguridad que se han producido durante el desarrollo de los trabajos. Señalan que en determinados momentos los andamios no cuentan, según denuncian, con el vallado suficiente y que incluso se producen accesos a estas estructuras. También apuntan a ventanas y zonas relacionadas con las vías de evacuación y aseguran que todavía no disponen del plan de evacuación que han solicitado.

"Todo es un despropósito", sostiene Cillero, que reclama una comunicación más fluida entre la Xunta, el centro y las familias. "No creo que sea tan difícil que alguien de la Xunta, de la Consellería de Educación, hable con nosotros directamente, o con dirección", añade.

Preocupación por el amianto y la calidad del aire

La retirada del amianto es el principal motivo de preocupación de las familias. Calderón insiste en que se trata de un material cuya manipulación requiere unas condiciones específicas y considera insuficiente que la información facilitada hasta ahora se limite, según explica, a trasladar que "todo va bien".

Las familias aseguran que se les comunica que los trabajos se desarrollan en el exterior y que, por tanto, no existe afectación dentro del edificio, pero recuerdan que antes del comienzo del curso se acumula polvo procedente de las obras en el interior del instituto. Según su relato, es necesario realizar una limpieza específica para preparar las instalaciones antes de la vuelta de los alumnos.

"Estamos en la sociedad de la información. Nos falta, por lo menos, que nos digan: este es el informe, esto es lo que dice, estos son los riesgos y esto es lo que se ha hecho", reclama Calderón.

La comunidad educativa también pide conocer los resultados de las mediciones de calidad del aire que, según explica, se realizan en el centro. "Nos dijeron que habían hecho una medición de la calidad del aire y tampoco tenemos el dato", señala el padre.

Las familias ponen además el foco en la diferencia entre las medidas de protección que utilizan los trabajadores que intervienen en la retirada de materiales y las condiciones habituales de los alumnos. "Los trabajadores llevan mascarillas FFP3 y ropa específica que tienen que retirar y gestionar de una forma determinada. ¿Qué pasa con los chavales?", plantea Calderón.

Reclaman información sobre las obras antes de que lleguen las lluvias

A la preocupación por el amianto se suma ahora el estado de la cubierta del edificio. Las familias advierten de que la llegada de las lluvias puede complicar todavía más la situación, especialmente en espacios situados bajo las zonas en las que se está trabajando.

"Empiezan las lluvias y tenemos el tejado", señalan. Entre las zonas que generan preocupación está el aula de música, situada bajo una parte de la cubierta en la que quedan actuaciones pendientes. Las familias aseguran que desconocen cuándo se retomarán determinados trabajos, cómo se ejecutarán y cuánto tiempo está previsto que duren.

Por todo ello, el manifiesto reclama a la Consellería de Educación "información clara, documentación, transparencia, seguridad y garantías". Las familias solicitan además una reunión directa con la Administración y respuestas por escrito a las cuestiones planteadas por la ANPA.

La concentración de este lunes busca trasladar esas reclamaciones directamente a la Xunta. "Zalaeta quiere información, Zalaeta quiere seguridad, Zalaeta quiere respuestas", concluyen las familias.