La Xunta descarta por ahora una nueva Ley de Universidades y los rectores cuestionan la fórmula elegida

La Xunta de Galicia descarta, por el momento, la conformación de una nueva Ley de Universidades y adaptará el sistema gallego a los requerimientos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a través de la Ley de Acompañamiento.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se ha reunido en la tarde de este miércoles con los rectores de las tres universidades gallegas, Carmen García Mateo, Ricardo Cabo y Rosa Crujeiras, para darles cuenta de las decisiones tomadas por el Gobierno gallego para ajustar la Ley del Sistema Universitario de Galicia al marco actual marcado, entre otras normas, por la LOSU.

En su intervención ante los medios, Román Rodríguez ha reiterado, como arranque, que la LOSU "fue una oportunidad perdida". "Fue una ley poco ambiciosa y que no generó los cambios estructurales necesarios en el sistema universitario español", ha dicho el conselleiro que, no obstante, ha indicado que las normativas autonómicas y los estatutos de las universidades deben adaptarse a la misma.

Después de hacer "un análisis jurídico de las necesidades de adaptación de este texto legal a la legislación gallega", la Xunta concluyó "que la inmensa mayoría de los cambios son cambios prácticamente de carácter técnico", ha dicho el conselleiro, por lo que "hacer una ley nueva" supondría "hacer un sobreesfuerzo de tramitación" y de "burocracia jurídica y administrativa". "Optamos por llevar a cabo una adaptación en la ley de acompañamiento por una simple cuestión de economía jurídica", ha dicho.

En el encuentro de este miércoles, el conselleiro le ha trasladado a los rectores esta cuestión y les ha abierto la posibilidad también de que, "de aquí al momento final de la incorporación de este texto legal al Parlamento", se puedan "hacer algunos aportes" por parte de las universidades, que "mejoren o enriquezcan el texto".

Román Rodríguez ha hablado "básicamente de cuestiones de carácter técnico" y de "una relevancia muy relativa", así como del "debate mediático" generado por la posibilidad de que los Consellos Sociales "hagan auditorías", algo que "las universidades en cierta medida ya tenían contemplado".

Críticas a la vía escogida

Al término de la reunión, los tres rectores de las universidades gallegas han coincidido en señalar que hubiesen preferido que esta adaptación se hiciese "de otra manera", a través de una reforma de la Ley del Sistema Universitario de Galicia y no por la vía de la Ley de Acompañamiento.

En concreto, la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, ha criticado el "corto tiempo" que han tenido para analizar el texto, que les fue entregado ayer, y ha considerado que el proceso está siendo "un poco apurado" para ser incluido en la ley de acompañamiento. "Podría hacerse de otra manera, con más tiempo, pero bueno, esas son las circunstancias", ha destacado.

También el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cabo, ha explicado que "por la importancia que tiene una ley como esta", no considera que esta sea "la mejor forma de tratarla". "Merece, creo yo, un tratamiento propio", ha dicho, tras lo que ha mostrado su disposición a "aportar información" en el futuro para una mejora de la norma de universidades gallega.

Rosa Crujeiras, rectora de la Universidade da Coruña, ha considerado, por su parte, que la reforma "podría ser más ambiciosa", teniendo en cuenta "el calado de los principales cambios". "Nosotros tenemos la urgencia de la aprobación de estatutos, pero sí, quizás deberíamos ir un poco más allá y pensar en una nueva perspectiva para el sistema universitario de Galicia", ha añadido, tras lo que ha dejado la mano tendida al conselleiro para, en un futuro "entrar a valorar una nueva ley del sistema universitario de Galicia".

Puntos conflictivos

Sobre el contenido de la modificación, la rectora de la Universidade de Vigo ha explicado que, aunque los cambios "son puntuales", ya "en un primer análisis" e incluso "después de las aclaraciones" de la reunión de este miércoles, "siguen faltando algunos detalles que consideramos importantes".

En particular, se ha referido a la atribución de los Consellos Sociales, cuya parte "sigue estando como estaba", con la atribución de auditorías sobre la gestión. "Pero, como decíamos, por parte de la Universidade de Vigo ya se hacen esas auditorías", ha aclarado.

Además, aparecen "otros aspectos relacionados con la derogación de algún activo". En todo caso, ha dicho, contarán con unos días, "que no son muchos", para "recibir información y valorar el alcance real del texto recibido ayer". "A priori", ha dicho la rectora, "parece que no es una mera adaptación de la LOSU" en algunos aspectos, "sino que parece que puede tener más implicaciones", ha profundizado.

Por su parte, Ricardo Cabo ha apostado por "poder consensuar cuestiones" y hacer "un debate más sosegado" y "mucho más allá de una reunión breve como la de hoy".

Las cuestiones que más le preocupan, ha mencionado, son las atribuciones de los Consellos Sociales, la limitación de los mandatos de las personas miembro -algo que "está bien", pero para lo que no se establece una disposición transitoria- y lo relativo al artículo que atribuye a la Xunta las funciones de control e informes para poder implantar en la comunidad titulaciones de una universidad que no esté ubicada en el territorio de Galicia.

"En esa parte vemos que hay una propuesta de eliminación de ese artículo. Eso es algo que nos preocupa, por así decirlo, porque queremos también saber cuál es la motivación de eso", ha dicho el rector de la UDC.

Finalmente, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, ha recordado que se trata de una modificación que la institución compostelana "esperaba desde hacía tiempo" para "abrir el proceso de reforma estatutaria" de adecuación a la LOSU.

Sobre las "dudas" generadas, ha dicho, "quizás el tema que fue más polémico" fue el de los Consellos Sociales. "La realización de auditorías independientes, el control de la gestión por parte de las universidades y la publicación del informe de contabilidad analítica, eso ya se estaba haciendo desde hace años", ha indicado la rectora, que cree que "no va a suponer un gran cambio" en la práctica.

En todo caso, ha confiado en que "queden unos días de trabajo" para "resolver las dudas" que se plantean.