Protesta frente al CEIP Mestre Pastor Barral de Melide para exigir que se asigne el profesor de Francés. Cedida

El PP vota en contra de sumar un docente al colegio de Melide (A Coruña): "Está bien cubierto"

El Grupo Popular ha votado en contra de dos proposiciones presentadas por BNG y PSdeG para exigir la incorporación de una plaza docente al CEIP Mestre Pastor Barral de Melide, tal y como exigen las familias. "Este centro en concreto está bien cubierto", aseguró el PP este martes en la Comisión de Cultura.

El debate se centró en dos iniciativas sobre la misma materia presentadas por los grupos de BNG y PSdeG, que trasladaron a la Comisión la protesta que desde hace 20 días mantienen las familias de este centro de Melide, con la que reclaman la cobertura de una plaza. Ninguna de ellas salió adelante por el voto en contra del PP.

La proposición nacionalista instaba a la Xunta a "rectificar la decisión de retirar una plaza de docente" en este CEIP y a "recuperarla de inmediato". Esto permitiría garantizar una tutoría en tercero de educación primaria y el "apoyo a las demás aulas del centro".

La iniciativa del PSdeG, por su parte, exigía a la Xunta "realizar la sustitución de la plaza de profesor" para que "el curso escolar pueda comenzar con total normalidad".

La diputada del BNG Iria Carreira ha denunciado que este centro "se estrenó perdiendo la plaza de profesor de francés" este curso, algo por lo que las familias "están protestando y concentrándose ante el centro desde hace 20 días".

El BNG señala que la falta de docente provoca que "23 niños de tercer curso de primaria figuren sin tutor asignado" y que, como "propuesta innovadora de la consellería", esta tutoría se asuma de forma compartida entre tres docentes.

Carreira, que ha apostado por reforzar la plantilla del centro, ha acusado a la Xunta de un "profundo desinterés" y un "profundo desconocimiento" de las necesidades del mismo, así como de una "negligencia pasmosa con la enseñanza pública".

Silvia Longueira (PSOE), por su parte, ha acusado a la Xunta de "pasividad" y de pretender que "una situación de este tipo se quede enquistada" en el CEIP. "No es solo porque estos niños tengan tres tutores, es que esa falta descabalga el funcionamiento del colegio", añadió la socialista.

"Dígale a la comunidad educativa que no son capaces de poner una solución", ha dicho Longueira apelando al PP, tras lo que ha denunciado que algunos padres "han empezado a incorporar" a sus hijos a clase "por presiones". "Estaría bien que antes de presionar a los padres, diesen una solución", zanjó la socialista.

El centro "está bien cubierto"

El Grupo Popular, por su parte, se ha posicionado en contra de esta reclamación argumentando que "este centro está bien cubierto", según la diputada Patricia García.

La Xunta, ha explicado, "adapta las plantillas" de los centros educativos "a las necesidades del alumnado", y, en este caso, ha dicho, "hay una única plaza que no está cubierta por catálogo", que "es la de francés". "Y en este centro no hay alumnos de francés ¿qué va a impartir el profesor de francés?", ha cuestionado la diputada.

"Este centro concreto está bien cubierto", ha considerado Patricia García, que ha acusado a la oposición de "olvidar" que en el Pastor Barral "hay cinco profesores de Infantil, cuando habría que tener cuatro; y dos de inglés, cuando tendría que haber uno". "Los recursos están bien dimensionados", apostilló la 'popular'.