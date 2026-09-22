Cuatro jóvenes fotógrafos estudian en Londres de la mano de la Fundación MOP de A Coruña

Los participantes de la edición 2026 de Future Stories en el campus de Battersea (Londres) del Royal College of Art junto a James Coupe, director del Máster de Fotografía (izquierda) y Christoph Lindner, Presidente y Vicerrector del RCA (derecha) RCA

Los cuatro beneficiarios de la edición 2026 de Future Stories, la iniciativa promovida por la Fundación Marta Ortega Pérez, acaban de iniciar sus estudios en el Royal College of Art (RCA) de Londres. Se trata de una convocatoria anual de apoyo a jóvenes creadores de Galicia que se puso en marcha en 2022, coincidiendo con el inicio de la actividad de la Fundación MOP, y alcanza ahora su quinta edición.

Los participantes seleccionados en esta promoción son Ángel Gándara Rodríguez, Carla Montes Flores, Dafne González Martínez y Yixiu García Fernández. Todos ellos, recién titulados en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia y que se incorporarán durante tres meses al programa MA Photography del RCA. Después de esta estancia formativa en Londres, presentarán sus trabajos en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña en la primavera de 2027, en la que será su primera exposición profesional.

Durante su estancia en el campus de Battersea del RCA, formarán parte de la comunidad académica de la institución y desarrollarán su práctica artística en estudio, experimentando con una amplia variedad de materiales y métodos. Se acercarán a la historia y la teoría de la fotografía, recibirán clases de apoyo, tendrán la oportunidad de trabajar con artistas, comisarios y teóricos, asistirán a talleres y visitarán galerías, museos y otros espacios artísticos de interés. También tendrán acceso a los cuartos oscuros del College para revelado e impresión, así como a estudios de fotografía, equipos de iluminación y espacios de trabajo digital.

Los participantes de Future Stories formarán parte también de la comunidad de estudiantes del RCA a través de AcrossRCA, una unidad interdisciplinar común a toda la institución que reúne a alumnos de todos los programas de máster del RCA. Como parte central de la experiencia académica del RCA, AcrossRCA reúne conocimientos y perspectivas tanto de dentro como de fuera de la institución y ofrece a los estudiantes una oportunidad única para mostrar cómo las artes creativas pueden contribuir a nuestra comprensión y experiencia del mundo.