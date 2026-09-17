Las familias del colegio de Melide siguen sin llevar a sus hijos a clase y Educación defiende que cuenta con el profesorado "necesario"

Las familias del CEIP Pastor Barral de Melide han decidido dar un paso al frente y mantener las protestas para exigir un refuerzo del profesorado. Ayer, tras una reunión informativa, la mayoría de los padres acordó no enviar a sus hijos a clase y salir a la calle diariamente. Una demanda a la que se ha sumado la CIG, que exige cubrir el puesto vacante de especialista en Francés Su ausencia, según el ANPA, repercute de forma negativa sobre el alumnado de 3º de Primaria y con necesidades especiales.

Hoy ha sido el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien se ha pronunciado sobre este colegio. En una visita a un centro en la ciudad de A Coruña ha defendido que el colegio de Melide cuenta con el profesorado "necesario".

En declaraciones a los medios, ha asegurado que en este curso académico hay "un incremento de profesorado generalizado en todas las etapas educativas". Y se hace conforme a los criterios de Inspección", ha señalado para insistir en que en el colegio de Melide la misma sostiene que "la dotación existente es la necesaria para dar una cobertura educativa a las necesidades".

"Hacemos caso a los informes de Inspección", ha insistido para instar a las familias a que lleven a los niños al centro educativo. Al hilo de ello, ha asegurado que la dotación de profesorado no se hace en base a "decisiones arbitrarias" o criterios del "político de turno".

Mientras, la comunidad educativa del CEIP Pastor Barral de Melide (A Coruña) mantiene sus movilizaciones días después del inicio del curso escolar. Este miércoles las familias no enviaron al alumnado a clase con concentración, además, a las puertas del colegio.

A su vez, la CIG ha reclamado a la Consellería el cumplimiento del catálogo de puestos de trabajo y ha instado a la Dirección Territorial de A Coruña a cubrir de inmediato la plaza de especialista en Francés.

Según ha recordado el sindicato, esta vacante corresponde por normativa a todos los centros de Educación Primaria con más de seis unidades, según lo establecido en un acuerdo unánime firmado en 2007 por todas las organizaciones sindicales. El colectivo docente ha criticado el argumento de la administración de que la plaza no procede por no impartirse dicho idioma en el centro.

Asimismo, la central sindical y el profesorado han demandado un refuerzo de especialistas en atención a la diversidad (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje).