El rector de la UDC afronta la segunda mitad de su mandato con "confianza, transformación y liderazgo"

La UDC renueva su equipo de Gobierno con un acto este martes en el rectorado UDC

La Universidad de A Coruña (UDC) renovó este martes, 1 de septiembre, su equipo de gobierno para afrontar la segunda mitad del mandato del rector, Ricardo Cao. La remodelación incorpora a cinco nuevas personas a la estructura de la institución y supone, además, la creación de una nueva Vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial.

Durante el acto de toma de posesión celebrado este martes en la Rectoría, Cao definió esta nueva etapa como una combinación de "experiencia y renovación", "continuidade e novas perspectivas" y "estabilidade institucional e capacidade de transformación".

El nuevo equipo incorpora a Laura Castro Souto al frente de la recién creada Vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial; Bruno Casal Rodríguez, que asumirá la Vicerrectoría de Economía y Planificación Estratégica; Luis Hervella Nieto, como nuevo vicerrector de Profesorado; Alsira Salgado Don, al frente de Estudiantes y Empleabilidad; y María Hernández García, que se incorpora como nueva gerente de la UDC.

La nueva área dedicada a la inteligencia artificial supone una de las principales novedades de esta remodelación. Cao explicó que la creación de esta vicerrectoría responde a la intención de situar la planificación de las tecnologías digitales y, especialmente, de la inteligencia artificial, "no centro da acción de goberno", tanto para mejorar los procesos y servicios de la universidad como para reforzar su papel como institución generadora de conocimiento.

Junto a las nuevas incorporaciones, se mantienen en sus puestos Moisés Canle, Jerónimo Puertas, Marta García, Cristina Naya, Sonia Vázquez y Ana Ares, completando así la estructura del nuevo equipo rectoral.

Los retos para la segunda mitad del mandato

Más allá de los cambios en el equipo, el rector aprovechó su intervención para marcar las prioridades de los próximos años. Entre ellas situó la defensa de un "financiamento suficiente", la elaboración de un nuevo plan estratégico y la consolidación de proyectos como la Ciudad de las TIC y el Campus Industrial de Ferrol.

También apuntó a la necesidad de renovar y ampliar la oferta académica, avanzar en la descentralización de los estudios de Medicina e impulsar nuevas titulaciones relacionadas con ámbitos como la inteligencia artificial, la salud digital, la sostenibilidad, la transición energética y las industrias culturales.

La captación y retención de talento, la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización serán otros de los ejes de esta segunda parte del mandato, junto al desarrollo de la alianza universitaria europea EMERGE y la modernización de las infraestructuras.

Cao resumió la hoja de ruta de esta nueva etapa en tres conceptos: "confianza, transformación y liderazgo". El rector señaló que el objetivo es llegar a enero de 2030 con una universidad "máis forte, innovadora, internacional e financieramente máis sostible".

El acto sirvió también para despedir a los cinco integrantes del anterior equipo de gobierno que dejan sus responsabilidades: Ángel Fernández Castro, María José Lombardía Cortiña, Cristina López Villar, Teresa López Fernández y María Jesús Grela Marreiro. Cao agradeció su trabajo durante una etapa marcada por retos económicos, organizativos y normativos.

El rector cerró su intervención reivindicando que el futuro de la institución debe ser un proyecto colectivo y apelando al diálogo, la transparencia y la cooperación entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.