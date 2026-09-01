La Escuela Infantil de Monte Alto, en A Coruña, duplica su espacio y estrena nuevas instalaciones

La Escuela Infantil Municipal del barrio de Monte Alto estrenará este curso 2026-2027 unas nuevas instalaciones que duplican su espacio e incorporan nuevo mobiliario y equipamiento. Este martes, la alcaldesa, Inés Rey, visitó las nuevas dependencias, ubicadas junto al nuevo mercado municipal del barrio, acompañada por el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y el concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego.

El centro incorpora este año nuevas plazas a la oferta total de las Escuelas Infantiles Municipales. En la visita de esta tarde participaron familias con los niños y niñas, que pudieron conocer la nueva escuela antes del inicio del curso este viernes. Posteriormente, el cantante Félix Arias ofreció una actuación a los asistentes.

"Esta nueva escuela supone una mejora enorme en nuestra red municipal. Desde el Concello creemos que es una tarea fundamental ofrecer a las familias coruñesas un servicio de educación infantil que sea público, gratuito y de calidad, adaptado a las necesidades particulares de los niños y niñas y que ofrezca unas instalaciones de primer nivel para que el alumnado pueda desarrollarse en una etapa crucial de la infancia", subrayó Inés Rey.

La creación de este nuevo espacio para la escuela municipal llegó como parte del proyecto de construcción del nuevo mercado municipal y de la humanización de su entorno, y supone una ampliación y modernización del equipamiento, incluyendo un patio exterior, una rampa accesible, además de dependencias totalmente equipadas (nuevas aulas, la sala de usos múltiples, la sala de juntas, los despachos o los nuevos aseos). El nuevo edificio es, en definitiva, un recinto más luminoso y diáfano, con 400 metros cuadrados de superficie útil que duplica el espacio de la anterior instalación.

El último paso en la habilitación de la nueva escuela fue la adquisición del mobiliario y los nuevos equipamientos necesarios para el uso diario de la escuela, que ya está completamente equipada para el inicio del curso.

"Los niños y niñas por fin van a poder disfrutar de este proyecto que planteamos como uno de los ejes del refuerzo que este Gobierno municipal está llevando a cabo en el servicio de Escuelas Infantiles Municipales. Ofreciendo el mayor número de plazas posible y garantizando, al mismo tiempo, unas prestaciones a la altura de las expectativas de las familias", añadió Inés Rey. La nueva escuela de Monte Alto es "un buen ejemplo de la apuesta de este Gobierno por reforzar servicios esenciales", indicó la alcaldesa.

El Concello ofreció este año un total de 412 plazas para el alumnado de los tres cursos. En total, contando las plazas adjudicadas en el nuevo curso y las que ya estaban ocupadas, son casi 500 niños y niñas matriculados, además de los que serán reubicados desde la lista de espera en los centros con vacantes.

La principal novedad de las bases de admisión en las EIM este año es la supresión de las convocatorias extraordinarias. A partir de este curso, el Concello gestionará hasta finales de año una lista de espera única para el conjunto de la red de las EIM, lo que facilitará la oferta de plazas en las escuelas a medida que queden disponibles y agilizará así el acceso directo de las familias demandantes, siempre que haya vacantes en alguna de las ocho escuelas. Esto supone un cambio sustancial en la forma de proceder en este sentido, ya que, hasta ahora, la lista de espera era por escuela infantil.

Servicio de las EIM

En el mes de agosto, el Concello ya anunció en Junta de Gobierno Local la adjudicación de la gestión de los ocho centros de las Escuelas Infantiles Municipales, con una inversión total de 3,2 millones de euros.

Esta contratación busca ampliar servicios y mejorar la comodidad tanto de las familias como de los niños y niñas, garantizando al mismo tiempo unas condiciones laborales dignas para todo el personal de las escuelas —y manteniendo subrogadas a las actuales plantillas de trabajadores y trabajadoras—. El Gobierno local de A Coruña fue pionero en Galicia en promover este servicio gratuito para la ciudadanía.