A Coruña da luz verde a la gestión de sus ocho escuelas infantiles municipales por 320.000 euros

El Ayuntamiento de A Coruña ha culminado la primera parte de la tramitación para la gestión de su red municipal de escuelas infantiles, con la adjudicación de las ocho escuelas infantiles municipales por un importe de 320.000 euros. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarlo durante otro más.

Así lo ha anunciado este miércoles el teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local. El nuevo contrato incorpora un incremento económico destinado a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de estos centros, después de que el Ayuntamiento recibiese demandas para actualizar el convenio y las condiciones del personal. Las nuevas adjudicatarias subrogarán a las trabajadoras.

Lage ha explicado que el contrato podría haberse mantenido mediante una nueva prórroga, pero el Gobierno municipal optó por iniciar una nueva licitación precisamente para introducir mejoras laborales y económicas. Las trabajadoras y trabajadores serán subrogados, por lo que se mantendrán las actuales plantillas y se incorporarán las actualizaciones correspondientes.

El portavoz municipal ha recordado que A Coruña fue pionera en la puesta en marcha de un servicio municipal gratuito de escuelas infantiles, con unos estándares de calidad establecidos por el Servicio Municipal de Educación. El objetivo ahora es continuar ampliando y mejorando esta red, tanto desde el punto de vista de los servicios que ofrece a las familias como de las condiciones de las personas que trabajan en ella.

La gestión de los centros continuará bajo la dirección del Servicio Municipal de Educación, responsable de coordinar y supervisar la red de escuelas infantiles del Ayuntamiento. La intención es garantizar una atención homogénea y mantener los estándares de calidad establecidos para estos equipamientos.

Además, Lage ha avanzado que durante este curso volverá a funcionar la nueva escuela infantil de Monte Alto, después de la renovación integral de sus instalaciones. El nuevo centro permitirá ampliar la oferta municipal y mejorar los espacios destinados a la atención y educación de los más pequeños.

El Gobierno municipal defiende así la continuidad de una red de escuelas infantiles que, además de facilitar la conciliación de las familias, busca ofrecer un servicio educativo público y gratuito y garantizar unas condiciones laborales adecuadas para las profesionales que trabajan en los centros.