Ayudas de hasta 835 euros para que universitarios desempleados cursen un máster en Galicia

Los universitarios que no estén trabajando podrán optar a ayudas de hasta 835,8 euros para cursar un máster universitario oficial. La Xunta ha abierto este jueves el plazo de solicitud de esta iniciativa pensada para que los titulados puedan especializarse en alguna de las universidades del Sistema Universitario de Galicia en el curso 2026/27.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha convocado esta línea específica de ayudas con un presupuesto de 75.000 euros. El objetivo, señala la Xunta, es favorecer la especialización académica y profesional de las personas tituladas que se encuentran en desempleo, "contribuyendo así a mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de incorporación al mercado laboral".

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy jueves la línea de ayudas, por lo que ya es posible solicitarlas. Los universitarios interesados en optar a ellas podrán enviar su solicitud hasta el 6 de octubre exclusivamente a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Las ayudas cubrirán el importe de las materias matriculadas por primera vez, hasta un máximo de 60 créditos, de acuerdo con los precios públicos establecidos para el curso 2026/27. Los beneficiarios podrán recibir entre un mínimo de 591 euros y un máximo de 835,8 euros, en función del máster cursado.

¿Quiénes podrán solicitarlas?

Las ayudas podrán ser solicitadas por las personas que hayan finalizado los estudios universitarios que les dan acceso al máster antes del 30 de septiembre de 2025, estén en situación de desempleo y se matriculen por primera vez en un máster universitario oficial de 60, 90 o 120 créditos impartido por una de las universidades del Sistema Universitario de Galicia.

La Xunta concreta que, en el caso de los másteres de 120 créditos, las personas beneficiarias que ya hayan obtenido esta ayuda para el primer curso podrán solicitarla nuevamente para financiar los 60 créditos restantes.

¿Quién tendrá prioridad?

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tendrán prioridad las personas con mayor antigüedad como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Como criterio de desempate se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en la obtención de la titulación universitaria que da acceso al máster.

El curso pasado se beneficiaron de esta convocatoria un total de 86 personas en situación de desempleo.