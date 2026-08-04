La UDC liderará una nueva red nacional para impulsar una inteligencia artificial "confiable y responsable"

La Universidade da Coruña (UDC) asumirá durante su primer año la presidencia de ConfIA, la nueva Red de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable, una alianza que reúne a diez centros de investigación especializados en inteligencia artificial pertenecientes a diez universidades españolas.

La institución coruñesa tendrá un papel destacado en la puesta en marcha de esta iniciativa. El rector de la UDC, Ricardo Cao, presidirá el Comité de Coordinación de la red durante este primer año, mientras que la catedrática e investigadora del CITIC Amparo Alonso ejercerá como secretaria del Comité de Dirección Científico-Técnico, encargado de coordinar la actividad investigadora.

La representación de la UDC en ConfIA recaerá en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), uno de los centros de referencia en España en el ámbito de la inteligencia artificial.

Además de la UDC, la red está integrada por centros de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidade de Granada, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universitat Politècnica de València, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Alicante, la Universidad de Jaén y la Universidad de Sevilla.

Objetivos fundacionales

Entre los objetivos de ConfIA figuran impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial "robusta, segura, transparente, explicable, sostenible y respetuosa con la privacidad", además de fomentar la colaboración científica entre universidades, atraer talento investigador, captar financiación competitiva y reforzar la transferencia de conocimiento hacia empresas, administraciones públicas y la sociedad.

La cooperación se materializará mediante proyectos conjuntos de investigación, participación en convocatorias nacionales e internacionales, programas de formación y doctorado, iniciativas de movilidad para investigadores y la organización de congresos y actividades científicas.

La UDC destaca que la creación de ConfIA permitirá establecer un marco estable de colaboración entre algunas de las principales universidades españolas con actividad en inteligencia artificial, reforzando las capacidades de investigación de sus centros y aumentando la proyección nacional e internacional de la ciencia desarrollada en este ámbito.

La nueva red nace con el objetivo de favorecer el desarrollo de una inteligencia artificial confiable y responsable, alineada con las necesidades de la sociedad y los retos tecnológicos de los próximos años.