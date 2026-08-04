Confirmado por la Xunta: estas son todas las FPs con plazas libres en A Coruña para apuntarse hasta septiembre

La Formación Profesional (FP) es una salida excelente tras el Bachillerato. Destaca no solo por su enfoque práctico, sino también por su alta empleabilidad y su corta duración de dos años.

Es por ello que la Xunta ha reforzado las enseñanzas de FP con una oferta que alcanza las 50.224 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso 2026-2027, lo que se traduce en un 2,22% más que el curso anterior.

Estas son todas las FPs con plazas libres en A Coruña

La oferta formativa supera por primera vez la barrera de las 50.000 plazas de nuevo ingreso, repartidas en 1.945 grupos de clase que funcionarán desde septiembre. Sin embargo, muchos de esos grupos están ya completos.

A principios de agosto, la mayoría de las plazas de Formación Profesional están cubiertas. No obstante, la Xunta ha publicado el listado de vacantes que todavía permanecen disponibles en A Coruña para cursar FP Básica, Grado Medio, Grado Superior y FP Dual.

El plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre a las 13:00 horas. La oferta incluye titulaciones de distintas familias profesionales, como Sanidad, Informática, Imagen Personal, Turismo, Comercio y Marketing, entre otras.

A continuación, detallamos todos los ciclos formativos que aún cuentan con plazas libres en A Coruña, así como los centros educativos en los que se imparten.

FP Básica

CIFP Paseo das Pontes: Alojamiento y lavandería, y Tapicería y cortinaje

CPR Aula Nosa: Informática de oficina

IES Ramón Menéndez Pidal: Servicios comerciales

IES Urbano Lugrís: Informática de oficina

FP Grado Medio

CPR Plurilingüe Cristo Rey: Planta química (13 plazas libres)

CPR Cruz Roja Española: Atención a personas en situación de dependencia (15 plazas libres)

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto: Atención a personas en situación de dependencia (3 plazas libres)

CIFP Paseo das Pontes: Elaboración de productos alimentarios (4 plazas libres)

FP Superior

CPR Plurilingüe Karbo: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (2 plazas libres)

CPR Plurilingüe Liceo La Paz: Transporte y logística (1 plaza libre)

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda: Agencias de viajes y gestión de eventos (4 plazas libres) y Guía, información y asistencia turísticas (20 plazas libres)

IES Urbano Lugrís: Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (9 plazas libres) y Mantenimiento electrónico (1 plaza libre)

IES Fernando Wirtz Suárez: Desarrollo de aplicaciones web (1 plaza libre), Administración y finanzas (2 plazas libres), Asistencia a la dirección (3 plazas libres)

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto: Animación sociocultural y turística (1 plaza libre) y Mediación comunicativa (1 plaza libre)

CIFP Someso: Programación de la producción en fabricación mecánica (1 plaza libre) y Proyectos de obra civil (5 plazas libres)

CIFP Paseo das Pontes: Gestión de alojamientos turísticos (12 plazas libres), Dirección de servicios de restauración (1 plaza libre) y Procesos y calidad en la industria alimentaria (2 plazas libres)

FP Dual