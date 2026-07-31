Galicia retrasa el inicio del curso en las escuelas infantiles al 7 de septiembre en vez del 4

Las escuelas infantiles públicas de Galicia iniciarán el curso el 7 de septiembre en vez del 4. La Xunta ha decidido retrasar el calendario para "garantizar un correcto funcionamiento" ante el movimiento de personal por la resolución de los concursos de traslados y tomas de posesión de los funcionarios.

El Ejecutivo gallego ha comunicado la decisión de forma urgente a los centros este viernes 31 de julio, último día de trabajo en la gran mayoría de las escuelas infantiles, con la petición de que esta información sea trasladada a las familias.

Casi 900 educadoras eligieron destino en los últimos días, por lo que no conocerán hasta agosto en qué centro empezarán en septiembre. Organizaciones como la CIG advirtieron de que va a ser un comienzo de curso "extremadamente caótico" al conformarse los equipos con escaso margen para la llegada de los alumnos.

La previsión era que los profesionales tomasen posesión el 1 de septiembre y que el alumnado llegase el día 4, ante lo que la CIG pidió un aplazamiento de 10 días en esta incoroporación.

La Xunta, finalmente, ha retrasado el inicio del periodo lectivo un día. "Si con un día eliminan el caos... A efectos prácticos, es lo mismo", critica la responsable de negociación colectiva de la CIG y trabajadora de una de estas escuelas, Rebeca Quintillán, en declaraciones a Europa Press.

20 años de temporalidad

La red de escuelas infantiles públicas de la Xunta está compuesta por unos 170 centros y el que viene será el primer curso, desde su creación, en el que la mayor parte de las educadoras de los niños de 0 a 3 años tendrán plaza fija, tras 20 años de temporalidad, denuncias y reivindicaciones laborales. Las últimas protestas coincidieron con la movilización de ámbito estatal de las profesionales.

La mayor parte de las trabajadoras eran hasta ahora personal laboral temporal pero, tras haber superado los correspondientes procesos selectivos, muchas de ellas pasarán a ser funcionarias de carrera. Las profesionales llevan años luchando por la estabilización y decenas de ellas la lograron por sentencia judicial.

El proceso de estabilización se deriva de la ley estatal que en 2021 determinó medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Escuelas gratuitas

El Consello da Xunta aprobó el pasado 20 de julio la orden de ayudas con la que blinda un curso más la gratuidad de la atención educativa en las escuelas infantiles de iniciativa social y privadas. La medida se aplica para el 100% del alumnado de 0 a 3 años el próximo curso 2026/27. La convocatoria tiene un presupuesto de 47 millones de euros.

Galicia contará para el próximo curso con un calendario único de matriculación para todas estas escuelas y mantiene los mismos criterios de preferencia en el acceso.

Así, se le dará prioridad a las familias en las que ambos progenitores, o el progenitor en el caso de las familias monoparentales, trabajen. También se incluyen criterios de preferencia para favorecer a las familias con hermanos en la escuela y a los hijos del personal del centro, así como a las familias numerosas, a las monoparentales y a los niños nacidos de parto múltiple.