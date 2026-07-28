La UDC invierte 400.000 euros en recuperar un edificio histórico del campus de Oza, en A Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) ha puesto en marcha una nueva intervención en el Pavillón de Colonias del campus de Oza, uno de los inmuebles con mayor valor histórico y arquitectónico del recinto universitario. El proyecto cuenta con una inversión de 400.000 euros y busca mejorar la conservación del edificio sin alterar sus características originales.

Los trabajos se centrarán en la recuperación de la parte exterior del inmueble, con actuaciones sobre las fachadas y otros elementos afectados por el deterioro acumulado durante décadas y por la exposición a las condiciones meteorológicas. La previsión de la Universidad es que la reforma esté terminada a finales de este año.

Además de reforzar la conservación del edificio, la intervención permitirá mejorar su aislamiento térmico, seguridad y resistencia, prolongando la vida útil de una construcción que forma parte del patrimonio arquitectónico de A Coruña.

La UDC ha señalado que la rehabilitación se realizará respetando la identidad del Pavillón de Colonias. Para ello, se emplearán materiales y soluciones compatibles con la arquitectura original y con las reformas que se han llevado a cabo en el inmueble a lo largo de su historia.

Un edificio construido hace un siglo

El Pavillón de Colonias fue levantado entre 1921 y 1926 a partir de un proyecto del arquitecto Pedro Mariño Ortega. Con cerca de un siglo de historia, se ha convertido en uno de los conjuntos más reconocibles del campus de Oza y mantiene una estrecha relación con la actividad académica y sanitaria de la ciudad.

Actualmente, el edificio acoge la Facultad de Fisioterapia y Ciencias da Saúde, así como la Escuela Universitaria de Enfermería de A Coruña, por lo que su conservación resulta clave para garantizar el desarrollo de la actividad docente, investigadora y práctica del alumnado.

El inmueble ya ha sido objeto de varias reformas relevantes. Entre ellas se encuentran las actuaciones impulsadas por la Dirección General de Arquitectura en 1944 y la rehabilitación diseñada en 1995 por el arquitecto Manuel de las Casas, un proyecto que fue reconocido con un Premio Nacional de Arquitectura.

La actuación actual se enmarca en el Plan de Infraestructuras Universitarias (PIU) y cuenta principalmente con financiación de la Xunta de Galicia. Con esta inversión, la Universidade da Coruña pretende avanzar en la recuperación sostenible de sus edificios y mantener en buenas condiciones un inmueble de especial relevancia académica, histórica y urbana para la ciudad.