Más allá del temario: así prepara la academia de alto rendimiento Campus EDUCA a los opositores docentes

La academia coruñesa pone el foco en el acompañamiento, la planificación y el seguimiento individual como pilares de una preparación de alto rendimiento para las oposiciones docentes

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Preparar unas oposiciones docentes supone enfrentarse a un proceso largo y exigente que requiere mucho más que memorizar un temario. Planificación, constancia, acompañamiento y una estrategia adaptada a las necesidades de cada aspirante son factores cada vez más determinantes. Con esta filosofía la Academia de Alto Rendimiento Campus EDUCA Oposiciones Docentes ofrece un proyecto especializado que apuesta por una preparación personalizada, con grupos reducidos y un seguimiento continuo del alumnado.

Ubicado en el centro comercial Espacio Coruña, el centro prepara a opositores para las especialidades de Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física en Primaria y Pedagogía Terapéutica, con la intención de ampliar progresivamente su oferta formativa en función de la demanda.

Detrás del proyecto se encuentra el equipo de EDUCA, con una amplia trayectoria en formación del profesorado, divulgación educativa, organización de congresos y publicaciones científicas. Además, la entidad organiza los Premios EDUCA ABANCA Mejor Docente de España, unos galardones de referencia nacional que reconocen la excelencia y el compromiso del profesorado.

Campus Educa Formación. Cedida

La Academia de Alto Rendimiento Campus EDUCA responde responde a una necesidad que sus impulsores llevaban tiempo observando entre quienes preparan las oposiciones. "Muchos opositores no necesitan únicamente un temario, sino una guía clara y un acompañamiento real durante todo el proceso", explica Marina Romero, CEO de Campus EDUCA, quien considera que los modelos tradicionales de preparación suelen perder eficacia cuando se vuelven demasiado masificados y el alumnado deja de recibir una atención adaptada a sus necesidades.

Precisamente esa atención personalizada constituye uno de los principales valores diferenciales del centro. La academia trabaja con grupos muy reducidos para facilitar un seguimiento individualizado y un contacto constante entre preparador y opositor. El objetivo es que cada estudiante cuente con una planificación adaptada, pueda resolver dudas de forma ágil y disponga de un apoyo continuo durante toda la preparación.

Campus EDUCA busca combinar las ventajas de una preparación individual con la estructura y los recursos propios de una academia. De esta forma, el alumnado recibe un acompañamiento cercano sin renunciar a una metodología organizada, materiales específicos y un trabajo coordinado con el resto del grupo.

La preparación comienza desde el primer momento abordando todas las partes de la oposición. En lugar de centrarse únicamente en el estudio de los temas, el alumnado trabaja de forma paralela la legislación educativa, los supuestos prácticos y la programación didáctica, lo que permite afrontar el proceso de una manera más completa y progresiva.

Los temarios, elaborados durante el curso 2025 y actualizados periódicamente con nuevas referencias y cambios normativos, se entregan resumidos y estructurados para facilitar el estudio, aunque cada opositor puede ampliarlos y personalizarlos según su experiencia y estilo de trabajo.

La metodología se refuerza mediante simulacros periódicos que reproducen las distintas fases del examen oficial. Aproximadamente dos veces al mes se realizan pruebas centradas, por un lado, en el desarrollo de temas y, por otro, en la resolución de supuestos prácticos. En los meses previos a la oposición, el alumnado afronta además simulacros completos para entrenar en condiciones similares a las del examen real.

La academia define su propuesta como un modelo de alto rendimiento, un concepto que, según explica Marina Romero, no implica estudiar más horas, sino hacerlo con método, planificación y objetivos claros. Para ello, cada opositor dispone de materiales preparados para el estudio, correcciones individualizadas y un seguimiento constante que permite detectar puntos de mejora y adaptar el ritmo de trabajo a su evolución.

Uno de los aspectos más valorados por el centro es el acceso directo al preparador durante toda la semana. Conscientes de que muchas dudas surgen durante las horas de estudio individual, Campus EDUCA ofrece el contacto directo con el preparador, algo que no suele ser habitual pero que debido al número limitado que admiten de alumnado es posible en esta academia. Es algo que más valoran nuestros opositores, afirma Marina Romero.

A ello se suma otro elemento diferenciador: cada preparador trabaja con un temario elaborado por él mismo, lo que facilita explicaciones más coherentes, un mayor dominio de los contenidos y una preparación ajustada a las exigencias de la oposición.

La academia también ha diseñado su propuesta pensando en la realidad de este tipo de procesos selectivos. Conseguir una plaza suele requerir más de una convocatoria, por lo que Campus EDUCA ofrece importantes descuentos para el segundo y tercer año de preparación, con el propósito de que el coste económico no se convierta en un obstáculo para continuar el camino hacia la función pública.

Además de la modalidad presencial en A Coruña, el proyecto cuenta con formación online, manteniendo la misma filosofía de grupos reducidos, atención individualizada y seguimiento continuo para quienes no puedan desplazarse.

Para Marina Romero, el mayor logro de la academia va más allá de los conocimientos adquiridos. El objetivo es que el alumnado termine el proceso con la confianza de saber qué hacer en cada momento, cómo avanzar y la tranquilidad de sentirse acompañado desde el primer día hasta el examen. Una filosofía que resume la esencia de Campus EDUCA Oposiciones Docentes: ofrecer una preparación rigurosa y exigente sin renunciar al trato humano y cercano que muchos opositores echan en falta durante uno de los mayores retos de su carrera profesional.

Para más información puedes contactar con el equipo de Campus Educa a través del siguiente correo info@plataformaeduca.org