El IES Eusebio da Guarda de A Coruña recibe el Premio Tomás Fábregas

El Concello de A Coruña entregó este martes el III Premio Tomás Fábregas al IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, en reconocimiento al compromiso continuado de toda su comunidad educativa con la igualdad, la diversidad afectivo-sexual y de género y la creación de espacios seguros y libres de discriminación.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto celebrado en el Salón de Sesiones del Palacio de María Pita, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa. La directora del instituto, Isabel Ruso, fue la encargada de recoger el galardón en representación del centro.

Durante su intervención, Inés Rey destacó que el Eusebio da Guarda lleva años haciendo de la igualdad, la diversidad y la convivencia una parte esencial de su proyecto educativo. "La educación pública es una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir una sociedad más libre, más igualitaria y más democrática", afirmó la alcaldesa, que reivindicó las aulas como espacios donde aprender a convivir, respetar y combatir los prejuicios y los discursos de odio.

El instituto desarrolla desde hace años una línea de trabajo estable en torno a estas materias, especialmente a través del proyecto "Iguales en la diversidad", un espacio integrado por alumnado y profesorado desde el que se impulsan exposiciones, concursos, cinefórums, materiales educativos y acciones de sensibilización contra los estereotipos y la LGTBIfobia. Esta labor se complementa con su colaboración habitual en programas municipales y con el tejido asociativo LGTBI de la ciudad.

Por su parte, Nereida Canosa puso el foco en el valor preventivo de la educación. "Defender los derechos no consiste solo en actuar cuando existe discriminación; consiste también en educar para que esa discriminación no llegue a producirse", señaló la concejala, que agradeció el compromiso de Isabel Ruso, Noemí Díaz y François Davó con el proyecto. También felicitó al alumnado participante, representado en el acto por Alma Pena, Daniela Ares, Irene Souza y Zulema Fariña.

El Premio Tomás Fábregas mantiene viva la memoria del activista coruñés que luchó contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH. En las dos ediciones anteriores, el reconocimiento recayó en Fina Baliñas y en la asociación ALAS A Coruña. En esta tercera convocatoria, el galardón distingue por primera vez a un centro educativo, poniendo en valor el papel de las nuevas generaciones en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

El acto concluyó con la actuación musical de Marian Ledesma, que interpretó los temas Mujer contra mujer, Soy lo que soy y I Will Survive.