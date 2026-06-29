Aprobada la Ley de educación digital de Galicia, que entrará en vigor en 2027: principales novedades

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al texto de la futura ley autonómica de educación digital. El objetivo es que la norma, que deberá continuar su tramitación en el Parlamento de Galicia, entre en vigor en 2027, según ha concretado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo.

Galicia será de esta forma la primera comunidad autónoma en regular el uso de la inteligencia artificial en el aula, así como el derecho a la desconexión digital. La Xunta recibió 900 aportaciones durante el periodo de exposición pública de la ley, el máximo en cualquier proceso de ley tramitado, lo que "muestra el interés que genera", según Rueda.

La norma, que ha sido aprobada este lunes en el Consello da Xunta, continuará su tramitación en el Parlamento de Galicia. La previsión es que entre en el periodo de sesiones tras el verano, con el objetivo de que esté en vigor en 2027.

Algunas de las principales novedades que recoge el texto es la prohibición de grabar clases sin autorización, independientemente de si son presenciales u online, así como la de difundir imágenes de exámenes en redes sociales.

La ley también limitará cuando se puede usar la inteligencia artificial en la enseñanza y extiende al entorno digital la condición de autoridad pública del profesorado.

El móvil para fines pedagógicos se permitirá a partir de 3º de la ESO, no en cualquier curso como hasta ahora, mientras que el uso de medios digitales en las aulas se hará desde 5º de Primaria. Las clases de pequeños de menos edad priorizarán las herramientas tradicionales.

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