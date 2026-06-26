Confirmado: ya hay fecha para solicitar la ayuda de 150 euros para el comedor escolar del curso 2026/27

A partir del 6 de julio y hasta el próximo 6 de agosto, permanecerá abierto el plazo para solicitar las ayudas a las familias gallegas para el comedor escolar durante el curso 2026/27.

Tal y como publica hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG), la iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros para apoyar a los hogares con rentas de hasta 6.000 euros per cápita.

Ayudas de hasta 150 euros para los comedores escolares

Los comedores escolares sirven miles de menús diarios en los centros gallegos. El servicio promueve una alimentación saludable y cuenta con ayudas directas para las familias.

Precisamente, la Xunta convocará este verano la nueva línea de ayudas a las familias para el comedor escolar con hijos en el segundo ciclo de educación infantil, en primaria y educación especial.

Las familias que cumplan con los requisitos recibirán una subvención de hasta 150 euros.

En este sentido, podrán beneficiarse los escolares que en el curso 2025-26 hayan usado el comedor de centros públicos, siempre y cuando este servicio no esté gestionado por la Xunta de forma directa ni indirecta.

"Se trata de la primera línea de ayudas para las familias con hijos que utilizan comedores gestionados por las ANPA, por concellos o de centros concertados", señala la Xunta de Galicia.

Como novedad, la convocatoria aumentará progresivamente tanto en inversión como en número de beneficiarios.

De esta forma, para el próximo curso 2026/27 se abrirá un segundo tramo con ayudas de 100 euros para las rentas entre 6.000 y 10.000 euros.

Así puedes solicitar las ayudas para los comedores escolares

Los interesados tendrán de plazo para solicitar las ayudas para los comedores escolares no gestionados por la Xunta del 6 de julio al 6 de agosto.

Las solicitudes se realizarán por vía electrónica, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

La solicitud será única para todos los hijos, y de ser el caso tutelados, que estén admitidos en el mismo centro docente para el curso 2025/26.

Para cumplimentar correctamente la solicitud, los padres y madres deberán presentar una declaración responsable de la entidad gestora del comedor escolar en la que se indique que el alumno utilizó el comedor escolar durante el curso, así como el número de días.

También deberá aparecer el precio diario de dicho servicio, el importe total pagado y los datos del pagador.

Estas ayudas son compatibles con subvenciones de otros organismos destinados a la misma finalidad. No obstante, el importe total no podrá superar el coste del servicio del comedor escolar. Además, se informará a la Xunta la asignación de otras bolsas.