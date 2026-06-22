La Xunta lanza nuevas ayudas para el comedor escolar: hasta 150 euros si cumple estos requisitos

La Xunta convocará este verano una nueva línea de ayudas a las familias para el comedor escolar. La iniciativa está destinada a los hogares con rentas de hasta 6.000 euros per cápita en los que haya hijos en segundo ciclo de Educación Infantil, en Primaria y en Educación Especial, que recibirán una subvención de hasta 150 euros.

El Gobierno gallego destinará 2,8 millones de euros a estas ayudas de las que podrán beneficiarse los escolares que en el curso 2025-26 hayan usado el comedor de centros públicos, siempre y cuando este servicio no esté gestionado por la Xunta de forma directa ni indirecta.

Así, esta será la primera línea de ayudas específica para las familias con hijos que utilizan comedores gestionados por las ANPA o por los ayuntamientos, así como de centros concertados. El estudiantado que accede a este servicio en comedores de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ya se beneficia de medidas como bonificaciones y precios congelados.

La Xunta, además, ha avanzado que para el curso 2026/27 se abrirá un segundo tramo con ayudas de 100 euros para las de rentas entre 6.000 y 10.000 euros. Esta medida figuraba en el programa de las pasadas elecciones autonómicas y fue una de las principales medidas incluidas en los presupuestos de 2026 de la comunidad gallega.

¿Cuándo se podrán solicitar?

La convocatoria saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo viernes y las solicitudes se realizarán por vía electrónica entre el 6 de julio y el 6 de agosto a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La solicitud será única para todos los hijos e hijas, y en su caso tuteladas y tutelados, que estén admitidos en el mismo centro docente para el curso 2025/26.

Las madres y padres deberán presentar una declaración responsable de la entidad gestora del comedor escolar en la que se indique que el/a alumno/a utilizó el comedor escolar durante el curso, así como el número de días, el precio diario de dicho servicio, el importe total pagado y los datos del pagador.

Estas ayudas son compatibles con subvenciones de otros organismos destinadas a la misma finalidad, siempre que el importe total no supere el costo del servicio de comedor escolar y que le comuniquen a la Xunta que recibieron otras bolsas.