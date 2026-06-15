La Xunta propone una doble revisión de exámenes y más peso del profesorado no universitario en la PAU

La Xunta propone mayor coordinación con las universidades, con una comisión conjunta en la que haya participación "real" del Gobierno gallego en la elaboración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El Ejecutivo autonómico, además, apuesta porque el profesorado de instituto tenga más peso y por una doble revisión de los exámenes.

Así lo han dado a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, tras el Consello da Xunta. Ambos han explicado en qué consiste la reforma de la PAU que propone el Ejecutivo autonómico.

Rueda señaló que hace tiempo que su Gobierno pide cambios en la prueba para que el alumnado gallego esté "en igualdad de condiciones" que el resto del estudiantado de España, así como para evitar errores como los que ocurrieron este año. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), por su parte, había solicitado ya cambios al Ejecutivo autonómico en 2024.

La reforma, de esta forma, busca asegurar condiciones igualitarias y ofrecer las máximas garantías posibles durante la celebración de los exámenes de la PAU, según ha explicado el mandatario autonómico. Rodríguez añadió a esta postura el hecho de que los datos reflejan que el estudiantado gallego obtiene resultados destacados en los índices estatales e internacionales, mientras que sus resultados en la PAU no se corresponden con ese rendimiento debido "a una mayor dificultad de la prueba".

El Gobierno gallego propone más coordinación con las universidades, con una comisión conjunta en la que participará la Xunta de Galicia. Los profesores de instituto ganarán peso y habrá, además, una doble revisión del examen.

La propuesta de la Xunta

La Xunta señala que la reforma establece la creación de una nueva estructura de coordinación institucional integrada por una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica en las que estarán representadas la Xunta y las tres universidades gallegas.

La Comisión Organizadora será la encargada de diseñar la gran arquitectura de la PAU, centrando todas las funciones estratégicas y estableciendo criterios comunes, así como supervisando el funcionamiento de los grupos de trabajo y garantizando la aplicación homogénea de la norma. Estará adscrita a la Consellería de Educación.

La Comisión Técnica, que formará parte de la Comisión Organizadora, será el órgano que aglutinará el grueso de las tareas operativas y logísticas vinculadas a la organización y al desarrollo de la prueba. La CIUG, a través de este órgano, desarrollará las funciones que tiene actualmente: elaborar, custodiar, distribuir y corregir los exámenes.

El Ejecutivo gallego propone, por otro lado, reformar los grupos de trabajo responsables de la elaboración de los exámenes, que actualmente son muy heterogéneos en su funcionamiento, ya que "no existen criterios comunes que regulen de forma detallada los procesos de diseño, revisión y validación".

Así, se simplificará la composición de estos grupos, que pasan a estar integrados por un máximo de dos docentes universitarios y hasta cuatro representantes del profesorado de Educación Secundaria o de la Inspección Educativa. La dirección de estos grupos podrá recaer tanto en el personal universitario (como hasta ahora) como no universitario. Los grupos de trabajo tendrán de esta forma más participación del profesorado de Bachillerato.

El conselleiro de Educación explicó que la Xunta también propone implantar un sistema de revisión por pares en la elaboración de los exámenes con el objetivo de "incrementar la seguridad técnica" y evitar los errores, "sin que esto implique ningún cambio en el modelo de examen al que se enfrontará el alumnado".

Cada ejercicio, de esta forma, será supervisado inicialmente por la persona que lo redacta y por una segunda persona revisadora. En el caso de detectarse posibles mejoras durante la elaboración, se abrirá un proceso de revisión cooperativa hasta alcanzar una versión validada por ambas partes. El ejercicio será sometido posteriormente a un análisis final por parte del grupo de trabajo.

La nueva PAU, según la propuesta de la Xunta, incorporará la posibilidad de crear bancos de ejercicios, "un sistema verificado que se aplica en otros procesos selectivos de oposiciones o en el examen MIR". Este banco estaría formado por modelos de ejercicios o de exámenes completos verificados que se ponen a disposición del grupo de trabajo para elaborar el examen de la prueba.

La orden será trasladada ahora a las universidades gallegas.

Rodríguez señaló a preguntas de los medios que la propuesta de la CIUG de 2024 "no tenía sentido", ya que "técnicamente era inviable". El conselleiro de Educación, sin embargo, eludió contestar a por qué la Xunta no respondió a la propuesta de la Comisión Interuniversitaria de Galicia.