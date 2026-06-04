La Xunta urge explicaciones por los "errores" en pruebas de la PAU 2026: "No se puede banalizar"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha urgido "explicaciones" tras los "sucesivos errores" registrados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Galicia. Rodríguez ha apelado a evaluar "responsabilidades" tras lo ocurrido: "No se puede banalizar".

Profesorado y alumnado denunciaron en las últimas horas errores en varios exámenes, que fueron subsanados rápidamente. La Confederación Interuniversitaria de Galicia (CIUG), en concreto, ha lamentado "profundamente" lo ocurrido en la prueba de Dibujo Técnico, tras la que se pidió la dimisión de los responsables de su elaboración, y ha señalado que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la corrección.

El conselleiro de Educación confía en que la Xunta pueda participar en el diseño de las pruebas en 2028, para lo que el Ejecutivo gallego ya ha iniciado el proceso de actualización de la normativa gallega de la PAU, en la que ahora no tiene "nada que ver". Las pruebas dependen "del grupo de trabajo" en cuestión y de las universidades.

"Hay que investigar y ver qué pasó. Evaluar las responsabilidades para que esto no vuelva a suceder y se puedan evitar estos problemas. Tenemos que tomarnos en serio esta prueba", señaló el conselleiro de Educación, que añadió que su departamento habla "constantemente" con la CIUG, a la que hará llegar su "preocupación objetiva" por lo ocurrido.

El titular de Educación considera que lo que ha pasado esta semana con la PAU "no es una cuestión nada banal" porque "la sucesión de errores" detectados supone "un gran perjuicio para miles de familias". Más de 13.000 alumnos se examinan desde el martes, unas pruebas que generan "mucha ansiedad" tanto al estudiantado como a sus progenitores tras un bachillerato "intenso".

"Estamos viendo que es necesario tratar esto con más mimo, si se quiere decir de un modo muy gráfico. Es obvio que hay una sucesión de errores, que hay que saber de dónde surgen, evaluar las responsabilidades y pedir explicaciones porque no es nada banal", añadió el conselleiro de Educación, según declaraciones a medios recogidas por Europa Press.

A este respecto, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha señalado que "debe abrirse una investigación" para "depurar responsabilidades de quién ha hecho este desastre". Prado, además, ha lamentado que la "preocupación" habitual de los jóvenes que se presentan a estas pruebas "se haya visto incrementada por un cúmulo de errores absolutamente incomprensibles".

Román Rodríguez, en todo caso, aclaró que "la Xunta no participa en nada" y apeló a analizar lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Preguntado acerca de si considera que los errores se evitarían si participase, ha esgrimido que "no tiene nada que ver una cosa con la otra", pero se ha reafirmado en que lo que plantea y para lo que impulsará la modificación normativa correspondiente es para participar en el diseño de las pruebas para 2028.

"Perjudica" a Galicia

Román Rodríguez manifestó además que la PAU "perjudica" a Galicia "por su concepción". "El Ministerio no ha sido capaz de diseñar un examen conjunto de las comunidades y mantiene una anomalía que no se explica de un modo fácil", ha señalado el conselleiro de Educación, en relación a que haya "siete caminos diferentes para una puerta única".

La Xunta considera que las pruebas deben ser homogéneas. A este respecto, Rodríguez argumenta que Galicia "ocupa los primeros puestos de España" en disciplinas como inglés, matemáticas o comprensión lectora en informes como PISA, mientras que en la PAU queda "en los peores" puestos.