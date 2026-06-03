Educación de 0 a 3 años, menores y discapacidad claman ante la Xunta: "No llegamos a fin de mes"

Las reivindicaciones de los sectores de discapacidad, menores y educación infantil de 0 a 3 años llegaron este miércoles a las puertas de la Xunta de Galicia. Centenares de trabajadores participaron en una manifestación convocada por CIG, CUT y SNEP ante el complejo administrativo de San Caetano para reclamar mejoras laborales, salariales y sociales.

La protesta puso el broche final a tres jornadas de movilizaciones que comenzaron el lunes con una caravana de vehículos y culminaron este miércoles con una marcha que partió desde el Monte do Gozo.

Los sindicatos denunciaron la situación de cerca de 6.000 profesionales de centros privados de educación infantil, discapacidad y menores, a los que se suman unas 2.000 trabajadoras de las escuelas infantiles dependientes de la Xunta, que secundaron una jornada de huelga.

"Nos tienen como un servicio low cost", lamentó el portavoz de la CIG, Henrique García, que reclamó a la Consellería de Política Social una implicación directa para abordar las demandas del sector.

Según explicó, los trabajadores llevan años denunciando unas condiciones laborales que consideran precarias y que afectan tanto a los profesionales como a la calidad de la atención que reciben los usuarios. "Es muy triste y vergonzoso que no nos atiendan. Qué menos que recibirnos", afirmó durante la protesta.

Entre las principales reivindicaciones figuran mejoras salariales, la reducción de ratios, una mayor dotación de personal y recursos y la apertura de espacios de negociación específicos para cada uno de los sectores afectados.

Tres días de movilizaciones

La manifestación celebrada este miércoles fue el último acto de una campaña de protestas iniciada el lunes y el martes con una caravana reivindicativa que recorrió distintos puntos de Galicia hasta llegar a Santiago.

Alrededor de 40 vehículos participaron en esta acción para reclamar "convenios dignos y una atención de calidad" en los ámbitos de la discapacidad, la protección de menores y la educación infantil.

Las organizaciones convocantes denunciaron que los salarios de muchos trabajadores apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y alertaron del aumento de las exigencias físicas y emocionales asociadas a estos empleos.

En el ámbito de la discapacidad, los sindicatos exigen la aplicación de las mejoras salariales recogidas en el convenio estatal y la creación de una mesa de negociación específica en Galicia. Para el sector de menores reclaman el cumplimiento de los acuerdos retributivos ya firmados y una reducción de las ratios de atención.

En cuanto a la educación infantil de 0 a 3 años, las demandas pasan por integrar las escuelas infantiles en la Consellería de Educación, avanzar en la equiparación salarial y mejorar los recursos disponibles en los centros.

Servicios mínimos durante la huelga

Coincidiendo con la jornada de paro, la Xunta estableció servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de las escuelas infantiles, centros de atención a personas con discapacidad, centros de reforma juvenil, protección de menores y centros de educación especial.

En las escuelas infantiles de 0 a 3 años se fijó la presencia de al menos dos trabajadores de atención directa a los menores, además de personal adicional en función del número de unidades de cada centro.

Por su parte, los centros de discapacidad mantuvieron unos servicios equivalentes a los de un domingo o festivo, mientras que en los centros de menores se aplicaron las dotaciones previstas en la normativa autonómica.

La Administración justificó estas medidas por la necesidad de garantizar la atención de colectivos especialmente vulnerables durante la jornada de huelga.