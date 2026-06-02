La Universidade da Coruña entra en el 4,7% de las mejores universidades del mundo

La Universidade da Coruña (UDC) se sitúa entre el 4,7% de las mejores universidades del mundo, según la edición de 2026 del ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR), que analiza más de 21.000 instituciones académicas de todo el planeta.

La universidad coruñesa ocupa el puesto 981 de la clasificación mundial, mejorando en cuatro posiciones los resultados obtenidos el año pasado y alcanzando así su mejor registro histórico desde que forma parte de este ranking. Además, mantiene el puesto 34 entre las universidades españolas, igualando también su mejor clasificación nacional.

La edición de este año deja otro dato destacado para la institución académica: la obtención de una puntuación global de 70,7 puntos, la más alta lograda hasta ahora por la UDC en esta clasificación internacional.

Investigación y empleabilidad

Entre los indicadores evaluados por el CWUR, los mejores resultados de la Universidade da Coruña se registran en el ámbito de la investigación, donde alcanza el puesto 941 a nivel mundial.

También mejora sus cifras en empleabilidad, uno de los apartados que mide la capacidad de las universidades para formar titulados con una buena inserción profesional. En este indicador, la UDC alcanza la posición 1.230 del mundo, su mejor resultado de los últimos seis años.

El ranking valora aspectos relacionados con la calidad de la educación, la empleabilidad de los egresados, el prestigio del profesorado y la producción investigadora de cada institución. La investigación representa por sí sola el 40% de la puntuación total.

Una tendencia al alza

Los datos publicados este año consolidan una evolución positiva de la Universidade da Coruña dentro de esta clasificación internacional.

Desde 2019, la institución ha ido mejorando progresivamente tanto su posición global como su puntuación total, hasta alcanzar en 2026 su mejor resultado histórico, entrando entre las mil mejores universidades del mundo y manteniéndose entre las 35 más destacadas de España.

Para elaborar esta clasificación, el Center for World University Rankings utiliza fuentes internacionales como los Journal Citation Reports (JCR), el European Reference Index for the Humanities (ERIH), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y datos relacionados con premios de prestigio internacional como los Nobel, las Medallas Fields o los Premios Abel.